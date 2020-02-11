Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - В связи с неблагоприятными погодными условиями движение ограничено на 7 участках республиканских трасс, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, перекрыты следующие участки автодорог:





1. Екатеринбург - Алматы, 1291-й - 1426-й километры (участок от поселка Жибек Жолы до Темиртау).

2. Алматы - Усть-Каменогорск, 971-й -1068-й километры (участок село Калбатау - поворот на поселок Касыма Кайсенова).

3. Омск - Майкапчагай, 756-й - 906-й километры (участок город Семей - село Калбатау).

4. Усть-Каменогорск - Семей, 10-й - 198-й километры (участок село Герасимовка - Семей).

5. Семей - Кайнар, 8-й - 266-й километры (участок город Семей - село Кайнар).

6. Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ, 15-й - 123-й километры (участок село Глубокое - граница РФ).

7. Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ, 15-й - 105-й километры (участок село Белоусовка - город Риддер).

По всей республике работает 487 единиц техники.

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