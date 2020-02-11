Система Orphus

Движение ограничено на 7 участках республиканских трасс

10.02.2020, 10:15 8155
Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - В связи с неблагоприятными погодными условиями движение ограничено на 7 участках республиканских трасс, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, перекрыты следующие участки автодорог:

1. Екатеринбург - Алматы, 1291-й - 1426-й километры (участок от поселка Жибек Жолы до Темиртау).
 
2. Алматы - Усть-Каменогорск, 971-й -1068-й километры (участок село Калбатау - поворот на поселок Касыма Кайсенова).
 
3. Омск - Майкапчагай, 756-й - 906-й километры (участок город Семей - село Калбатау).
 
4. Усть-Каменогорск - Семей, 10-й - 198-й километры (участок село Герасимовка - Семей).
 
5. Семей - Кайнар, 8-й - 266-й километры (участок город Семей - село Кайнар). 
 
6. Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ, 15-й - 123-й километры (участок село Глубокое - граница РФ).
 
7. Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ, 15-й - 105-й километры (участок село Белоусовка - город Риддер).
 
По всей республике работает 487 единиц техники.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая