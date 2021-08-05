Единую научно-образовательную сеть создадут страны ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - На территории стран ЕАЭС будет создана единая научно-образовательная сеть, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Евразийская экономическая комиссия сформирует рабочую группу, которая займется созданием единой научно-образовательной сети Союза. От ЕЭК курировать эту работу будет министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев. Такое решение принято на совещании с участием представителей стран 3 августа", - сообщила на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

По её словам, предложение внесла российская сторона. Представители всех остальных государств Союза его поддержали.

Это принципиально новый шаг в интеграции в ЕАЭС. Реализация инициативу позволит сформировать единую в ЕАЭС цифровую среду взаимодействия исследователей, преподавателей и студентов, поможет обеспечить доступ к научной инфраструктуре коллективного пользования и достижениям современной науки. Отмечу также, что меры по развитию научно-технического сотрудничества стран Союза и расширению практики сетевого взаимодействия вузов заложены в Стратегии-2025", - подчеркнула Малкина.

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