Сайт eGov.kz недоступен из-за технических работ

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Электронный сайт правительства для граждан eGov.kz не доступен в Казахстане. На ресурсе проводят технические работы, передает Kazakhstan Today .

Извините, проводятся плановые технические работы. В настоящее время мы улучшаем работу портала по вашим замечаниям и предложениям", - говорится на сайте.

В АО "Национальные информационные технологии" сообщили, что технические работы проводились в ночное время. В настоящее время портал работает.

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