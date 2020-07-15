Экс-замминистра обороны Амирбек Тогусов ушел из жизни

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - Скончался генерал-майор в отставке, экс-заместитель министра обороны РК по идеологической и социально-правовой работе, член РОО "Совет генералов" Амирбек Тогусов, передает Kazakhstan Today.

Амирбек Тогусов родился 30 мая 1949 года в Алтайском крае. Военную карьеру начинал с должности командира взвода. Позднее стал заместителем командующего внутренними войсками РК, заместителем министра обороны Казахстана по идеологической и социально-правовой работе.

После выхода на заслуженный отдых был директором департамента службы безопасности, а затем управляющим директором ГМК "Казахалтын".

Тогусов также был председателем Алматинского городского филиала РОО "За справедливый Казахстан", заместителем председателя Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), председателем Алматинского городского филиала ОСДП, кандидатом в депутаты мажилиса парламента РК от ОСДП.

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