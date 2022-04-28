ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Депзапрос о проблемах точечной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист

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АЛМАТЫ. 27 АПРЕЛЯ - ТОО "Эмвэй Казахстан" открывает прием заявок на участие в программе "Мама-предприниматель" для мам несовершеннолетних детей, мечтающих об открытии своего дела, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мае 2022 года в Алматы состоится второй сезон программы "Мама-предприниматель". К участию приглашаются многодетные, приемные мамы и мамы детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы участницы получат возможность изучить основы предпринимательства, проработать свои бизнес-идеи и побороться за грант на развитие собственного дела, сообщили организаторы проекта.

Обучением участниц займутся опытные бизнес-тренеры компании Amway и Ассоциации семейного бизнеса Казахстана: они помогут женщинам подготовить и всесторонне проработать индивидуальный бизнес-план. В программу курса войдут: разработка бизнес-идеи, маркетинг в условиях малого бюджета, бизнес-визиты на уже существующие предприятия, расчет финансовой эффективности и конкурс бизнес-проектов. В финале программы участницы выступят с презентациями своих бизнес-идей, а экспертное жюри выберет победительницу, которая получит грант в размере 500 000 тенге на реализацию представленного проекта.

Программа в Алматы состоится в очном формате с 24 по 28 мая 2022 года. Заявки на участие принимаются до 17 мая 2022 года на сайте mama-predprinimatel.kz

Мы рады продолжению программы в Казахстане. Для многодетных, приемных мам и мам детей с особенностями развития крайне важна забота о семье с возможностью баланса между работой и личной жизнью, самореализацией. Открытие собственного дела помогает решить эти задачи. Мы и дальше планируем развивать программы поддержки женского и, шире, семейного предпринимательства - это один из приоритетов социальных программ компании", - говорит генеральный директор ТОО "Эмвэй" Андрей Губа.

Организаторами программы "Мама-предприниматель" в Казахстане выступает ТОО "Эмвэй Казахстан" в партнерстве с благотворительным фондом Amway "В ответе за будущее", национальной палатой предпринимателей "Атамекен", Ассоциацией семейного бизнеса Казахстана, Советом деловых женщин и Форумом предпринимателей Казахстана. В Алматы партнером программы стал университет "Туран", на площадке которого будет организована "Мама-предприниматель".

Сообщается, программа была инициирована в 2013 году в России благотворительным фондом Amway "В ответе за будущее" и стала первой в стране бесплатной программой, направленной на обучение матерей несовершеннолетних детей основам предпринимательства. За девять лет в программе приняли участие более 7500 женщин, а грантовый фонд составил более 20 миллионов рублей. За эти годы "Мама-предприниматель" успела зарекомендовать себя как одна из эффективных программ по развитию женского бизнеса в России: по статистике, подавляющее большинство участниц после обучения регистрируют свой бизнес.

В 2021 году программа впервые состоялась в Казахстане и вышла на международный уровень. Пилот программы ввиду карантинных ограничений состоялся в онлайн-формате.