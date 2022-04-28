ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Депзапрос о проблемах точечной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист

Именно депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан Ирина Смирнова и Ерлан Смайлов, его помощник Султангалиев Тамерлан всегда помогали нам в решении проблем с точечной застройкой", - сказала Асель Есентугелова.
Она отметила, что благодаря им было сделано много депутатских запросов, организованы круглые столы с участием общественников и уполномоченных органов, осуществлены выезды на место строек и встречи с жителями.
По словам юриста, само предложение от депутатов она расценивает как острую необходимость.
Искренне надеюсь, что все высказанные предложения будут услышаны и приняты в работу. Кроме того, призываю не ждать ответа на запрос, а уже на базе партии создать рабочие группы с участием депутатов, уполномоченных органов, общественников и жителей по мониторингу строительства", - заявила юрист-общественник.
Также она сообщила, что, прочитав данную новость, многие жители в чатах WhatsApp написали восторженные отзывы и надежду на перемены.
От себя лично хочу поблагодарить депутата Ерлана Смайлова, его помощника Султангалиев Тамерлана и отдельно Ирину Смирнову", - добавила Асель Есентугелова.
Напомним, что сегодня депутат Ерлан Смайлов заявил о необходимости обратить внимание на проблему точечной и уплотнительной застройки в городах страны, в первую очередь в Нур-Султане и Алматы.