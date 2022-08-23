ЭКСКЛЮЗИВ KT: Эксперт рассказала, почему жертвы домашнего насилия не обращаются за помощью

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Есть несколько причин, почему женщины не обращаются (за помощью. - Прим. ред.). В первую очередь - это страх, вызванный перед агрессором, потому что все понимают, что его заберут на 3 часа максимум и выпустят за такое преступление, и, конечно, агрессии будет еще больше. Та модель, которая у нас присутствует по защите от насилия в семье, она вообще нам никак не помогает, ни женщинам, ни нам, правозащитникам, с этим работать", - сообщила Дина Смаилова.
Она также подчеркнула, что "с этой моделью работать очень сложно".
Запугать агрессора тем, что вызовут на 3 часа на какую-то беседу профилактическую, вообще смешно", - заявила правозащитница.
По ее словам, большинство женщин, которые общаются в фонд, боятся экономических проблем.
Большинство из них не имеет своего жилья, не имеет работы, не имеет дохода какого-то либо на руках маленькие дети и они полностью зависимы от мужа (…) Попасть в кризисный центр - это не самый лучший выход (…) не каждая женщина согласиться пойти туда. Идут уже только те, которые уже понимают, что их жизни угрожает прям серьезная опасность, которые уже осознают всю опасность того, что совершают с ними партнер. Вот это две основные причины. Нам нужно привести законодательство в порядок, чтобы женщины чувствовали защищенность", - подчеркнула руководитель фонда "НеМолчи".
По ее словам, еще одной причиной является менталитет.
Есть еще наши проблемы менталитета, когда кому-то очень стыдно, кому-то неудобно перед родственниками, кто-то очень боится своих родственников, позор, "уят" и все такое. Я считаю пережитками, потому что такие страшные преступления у нас на почве семейно-бытовых конфликтов. Мы их постоянно пытаемся обнародовать, чтобы женщины понимали, что они в опасности, что есть выход из положения, что можно с этим бороться, но, к сожалению, не каждая готова к такой борьбе", - добавила Дина Смаилова.
Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане разыскивают потерпевшую женщину из видеоролика. По данным полиции, сообщение и заявление не поступали.
По информации МВД, с начала года в полицию поступило 70 тысяч сообщений о насилии в быту. Из них 43 тысячи были "списаны", поскольку потерпевшие по приезде полиции отказывались от подачи заявлений. Это связано с примирением либо боязнью жертвы мести насильника.
На сегодня полномочия полиции в сфере семейно-бытовых правонарушений ограничены. Полиция может привлечь домашних тиранов к ответственности только при наличии заявления.