ЭКСКЛЮЗИВ KT: Официальное обращение не поступало - Аружан Саин о видео с избиением девочки

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Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Официальное обращение по данному случаю не поступало, сообщила журналисту Kazakhstan Today уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин, комментируя заснятое на видео варварское поведение матери по отношению к своей 10-летней дочери.
Однако я на связи и с Генеральной прокуратурой, и с Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения, которые отрабатывают ситуацию с комиссией по делам несовершеннолетних акимата города Астаны. О принятых мерах в отношении нарушенных прав девочки жду полной информации от вышеуказанных государственных органов", - сообщила она.
От кого могло бы поступить официальное обращение, Аружан Саин не уточнила. Также она подчеркнула, что считает такое поведение абсолютно недопустимым.
Со своей стороны хочу отметить, что порой именно благодаря действиям неравнодушных граждан удается защитить детей. Главное, чтобы в этой семье взрослые сделали правильные выводы и осознанно изменили свое отношение к детям. Можно обратиться к специалистам, психологам, которые помогут им осознать недопустимость подобного поведения и в правовом, и в морально-психологическом аспектах. Чтобы потом не пришлось вступаться за детей уполномоченным органам, вплоть до органов опеки", - добавила Аружан Саин.
Напомним, в Сети распространилось видео с избиением ребенка.