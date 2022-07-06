Эксперт: земли дендропарка Шымкента отданы под строительство коттеджей

ШЫМКЕНТ. 5 ИЮЛЯ - Юрист и эксперт в области земельного права Бакытжан Базарбек, изучив в базе АИС ГЗК конфигурацию и размеры земельных участков, прилегающих к дендрологическому парку Шымкента, пришел к выводу, что эти участки ранее относились к территории дендропарка, но были отчуждены акиматом города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Огромные территории дендропарка были не только отчуждены физическим лицам для строительства элитных коттеджных домов, но странным образом изменился организационно-правовой статус дендропарка", - рассказал Базарбек на своей странице в Facebook .

По информации эксперта, до 2021 года Шымкентский государственный дендрологический парк имени Асанбая Аскарова имел организационно-правовой статус государственного коммунального казенного предприятия (ГККП) на балансе управления природных ресурсов и регулирования природопользования Шымкента. Постановлением акима Шымкента № 63 от 04.02.2021 года за дендропарком закреплено право постоянного землепользования на земельный участок площадью 1 млн 170 тысяч 400 квадратных метров (кадастровый номер 22-328-002-026). При этом после принятия указанного постановления дендропарк перешел на баланс управления строительства Шымкента.

Изготавливается новый госакт на право постоянного землепользования, выдается новый акт на право постоянного землепользования № 144534 от 19.02.2021 (действующий), старый акт № 144534 от 08.11.2019 становится недействительным. Но самое главное, куда делся кусок дендрологического парка, который имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения?" - пишет юрист.

Он отметил, что по базе АИС ГЗК контур границ 46 соседствующих с дендропарком земельных участков идеально совпадает с контуром границ ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк имени Асанбая Аскарова" до принятия акиматом постановлений № 388 от 03.05.2019 года и № 63 от 04.02.2021 года.

По данным юриста, территория дендропарка при создании составляла 150 гектаров, в 2018-2019 годах имела площадь в 120 га, и позднее при неизвестных причинах площадь парка "сузилась" до нынешних 117 га. Согласно законодательству РК, земли ООПТ находятся в госсобственности и не подлежат отчуждению.

Отчуждение земель дендропарка очевидное, кадастровые номера этих земельных участков не могут быть секретом, они в базе АИС ГЗК, и департаменту по управлению земельными ресурсами по городу Шымкенту придется провести проверку", - заявил Базарбек. Он сообщил, что подал заявление в департамент по управлению земельными ресурсами Шымкента и Комитет по управлению земельными ресурсами МСХ на предмет проведения проверки законности принятых постановлений акима Шымкента.

Наша задача - спасти зеленый уголок, маленький заповедник с уникальным биоразнообразием, который насчитывает более 600 видов древесных и кустарниковых пород травянистых растений, представляющих флору самых различных географических зон мира", - подчеркнул эксперт.