Елбасы выразил соболезнования родным и близким погибших от COVID-19

Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших от COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Сегодня Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом. Опасная инфекция проникла в наши города и аулы. Она продолжает распространяться и к большому сожалению, мы несем человеческие потери", - говорится в обращении Назарбаева, опубликованном на официальном сайте Елбасы.

По решению главы государства 13 июля объявлен Днем национального траура по умершим от коронавирусной инфекции.

Это коварное заболевание забирает жизни наших людей. Это большая боль и невосполнимая потеря для всех нас. Ведь за каждой утратой скрывается трагедия многих людей - отцов и матерей, дочерей и сыновей, друзей и подруг", - сказал Елбасы.

Назарбаев выразил свои искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедших.

В эти тяжелые дни скорблю вместе с вами. Мы всегда преодолевали все трудности сообща - в единстве и сплоченности. Верю, что и сегодня мы найдем в себе силы выстоять и достойно пройти через это суровое испытание", - добавил он.

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