Эмир Кустурица планирует к 2020 году снять фильм о Чингисхане

Железноводск. 3 июня. Kazakhstan Today - Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица в 2020 году представит новый фильм о Чингисхане, основанный на повести Чингиза Айтматова, передает Kazakhstan Today.



"У меня сейчас идея - снять фильм о Чингисхане. Огромный фильм о том, каким был человек, которого не любили здесь и на западе, фильм будет готов в следующем году", - сказал Кустурица, выступая на кинофестивале "Герой и время" в Железноводске.



Эмир Кустурица - сербский кинорежиссер, сценарист и музыкант, лидер рок-группы The No Smoking Orchestra. Кустурица как актер, автор или соавтор сценария и режиссер принял участие более чем в трех десятках фильмов. Его творчество отмечено наградами крупнейших киносмотров Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля, напоминает ТАСС.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства