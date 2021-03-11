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ЕНПФ будет закрывать пенсионные счета без накоплений

10.03.2021 38503
Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - АО "ЕНПФ" информирует о вступлении в силу с 1 марта 2021 года правил ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах (ИПС) вкладчиков (получателей), в соответствии с которым ИПС закрывается по истечении одного месяца при условии отсутствия пенсионных накоплений, передает Kazakhstan Today.
 

В ЕНПФ закроются ИПС, которые ранее были открыты в том числе в случаях, когда человек, устраиваясь на работу, подавал заявление на открытие счета либо заключал договор о пенсионном обеспечении, но по каким-то причинам так и не начал делать отчисления, а также будут закрыты ИПС, по которым имелись пенсионные накопления и были осуществлены выплаты и переводы всей суммы пенсионных накоплений и после осуществления выплаты либо перевода в течение 1 месяца не поступали взносы", - разъяснили в пресс-службе ЕНПФ.

 
По данным фонда, количество счетов без пенсионных накоплений в ЕНПФ на 1 февраля текущего года составляло порядка 121 тысячи.
 

С 2019 года для открытия в ЕНПФ ИПС для учета обязательных пенсионных взносов (ОПВ) физическому лицу не нужно обращаться в ЕНПФ с целью оформления заявления. Счет открывается в информационной системе ЕНПФ автоматически при поступлении первого взноса, идентификация физического лица осуществляется по персональным данным, указанным в электронном формате платежного поручения при перечислении пенсионного взноса, а все необходимые сведения о реквизитах действующего документа и прочих реквизитах ЕНПФ получает из информационных систем государственных органов. Вкладчик считается присоединившимся к договору о пенсионном обеспечении за счет ОПВ со дня получения ЕНПФ электронного уведомления от Государственной корпорации "Правительство для граждан"", - напомнили в пресс-службе.

 
В ведомстве также добавили, что взносы перечисляются работодателем с удержания суммы ОПВ с первой зарплаты, то есть исключается возникновение "нулевых" счетов (без накоплений) для учета ОПВ.

Напомним, с 1 апреля 2021 года изменится методика осуществления расчета ежемесячной выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда.
 

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