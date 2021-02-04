Ушел из жизни акционер ERG Aлиджан Ибрагимов

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Компания ERG сообщила о кончине Алиджана Ибрагимова, передает Kazakhstan Today.

С прискорбием сообщаем, что 3 февраля 2021 года на 68-м году жизни скончался один из основателей, член совета директоров ERG Aлиджан Рахманович Ибрагимов", - сообщили в пресс-службе компании.

В период с 1995 по 2000 годы Ибрагимов являлся председателем совета директоров Евразийского банка. С 2001 по 2007 годы он был членом президиума Евразийской промышленной ассоциации, объединившей флагманы горно-металлургической отрасли Казахстана, а в период с 2002 по 2007 годы возглавлял АО "ТНК "Казхром". Он также являлся председателем совета директоров АО "Алюминий Казахстана".

Под руководством Ибрагимова АО "ТНК "Казхром" в 2002-2004 годы стало второй компанией в мире по запасам и объемам добычи хромовых руд и третьей по производству феррохрома. По его инициативе активизирована вертикальная интеграция компании: объединены Аксуский и Актюбинский заводы ферросплавов, Донской ГОК. Объединение активов горнодобывающих и металлургических предприятий сделало АО "ТНК "Казхром" более привлекательным для инвесторов.

Одним из результатов менеджерской политики А. Р. Ибрагимова является внедрение с 2003 года на всех предприятиях группы интегрированной системы менеджмента. При выборе стратегических партнеров по реализации промышленных проектов компании он руководствовался инновационными подходами, принципами охраны труда и экологической безопасности. В рамках крупномасштабной инвестиционной программы в Павлодарской области был построен Казахстанский электролизный завод, который является одним из первых успешно реализованных проектов Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. Это завод нового поколения, отвечающий самым высоким стандартам организации труда и охраны окружающей среды. Алиджан Рахманович Ибрагимов продвигал программы подготовки квалифицированных кадров, уделял особое внимание созданию для сотрудников безопасных и комфортных условий для работы и отдыха, инициировал строительство объектов социально-бытовой сферы, их оснащение и ремонт. Своей активной деятельностью Алиджан Ибрагимов внес огромный вклад в развитие ГМК сектора Казахстана и экономики страны", - подчеркнули в компании.

Алиджан Ибрагимов награжден орденом "Курмет" за большой вклад в социально-экономическое развитие Казахстана. Награжден орденом "Барыс" III степени и орденом "Парасат". Также имеет правительственные награды и ордена от общественных организаций других стран за значительный вклад в развитие бизнеса и меценатство.

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