Ермек Маржикпаев поздравил жителей Акмолинской области с началом священного месяца Рамазан

Акимат Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 13 АПРЕЛЯ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев поздравил жителей региона с началом священного месяца Рамазан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

2021 год - год 30-летия независимости нашего государства. С момента зарождения нового Казахстана государственная политика страны направлена на сохранение атмосферы единства, взаимопонимания, межэтнического и межконфессионального согласия в обществе. От всей души поздравляю вас с началом священного праздника Рамазан", - говорится в поздравительном обращении.

Глава региона отметил, что "для миллионов людей во всем мире Рамазан неразрывно связан с духовным развитием, обновлением, созиданием".

Это время безграничного добра, обращения к нравственным началам, духовного очищения и самосовершенствования. Ценности, которые привносит этот праздник, способствуют укреплению традиций казахстанского народа, взаимодействию с другими традиционными верованиями. Соблюдение поста в дни Рамазана напоминает верующим о милосердии и прощении, смирении и добродетели", - сказал Ермек Маржикпаев.

Он с сожалением отметил, что в нынешнем году священный месяц приходится встречать в условиях борьбы с пандемией.

Показывая свою ответственность и единство в борьбе с пандемией мы сможем ее победить. Уверен, мы с честью пройдем все испытания и проявим наши лучшие качества. Желаю всем доброго здоровья, семейного благополучия, достатка, согласия и мира! И, конечно же, процветания нашему общему дому - Республике Казахстан", - добавил аким.

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