Еще одна дорога станет платной в Казахстане

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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Участок дороги Балхаш - Бурылбайтал, ведущей в Екатеринбург, стал платным в Казахстане.





Соответствующий приказ подписал министр транспорта РК.





Платным станет участок Балхаш - Бурылбайтал автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б категории граница Российской Федерации (на Екатеринбург) - Алматы с 1864-го км по 1955-й км. Общая протяженность платной дороги - 91 км.





При этом проезд может осуществляться по альтернативной дороге Балхаш - Караганда - Каркаралинск - Аягоз - Талдыкорган - Коктал - Чунджа - Кокпек - Алматы - Курты - Бурылбайтал.





Количество полос движения по автомобильной дороге - 2 полосы в обоих направлениях.





Срок использования дороги на платной основе - 20 лет.





Ставки за проезд по платной автодороге составят:





для легковых автомобилей - 0,0763 МРП (300 тенге в 2025 году, постоплата), 0,0661 МРП (260 тенге, предоплата);

для автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонны - 0,1933 МРП (760 тенге, постоплата), 0,1653 МРП (650 тенге, предоплата);

для автобусов до 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 тонны - 0,3815 МРП (1500 тенге, постоплата), 0,3255 МРП (1280 тенге, предоплата);

для автобусов свыше 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью автопоезда до 10 тонн - 0,5722 МРП (2250 тенге, постолата), 0,4858 МРП (1910 тенге, предоплата);

для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 до 15 тонн - 0,7681 МРП (3020 тенге, постоплата), 0,6536 МРП (2570 тенге, предоплата);

для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 15 тонн, в том числе с прицепом, седельных тягачей - 0,9563 МРП (3760 тенге, постоплата), 0,8138 МРП (3200 тенге, предоплата).





Для автобусов и грузовых авто предусмотрен месячный абонемент стоимостью от 2 до 10 МРП в зависимости от категории транспорта.





Годовой абонемент водителям легковых авто будет стоить 1 МРП (3932 тенге), водителям автобусов и грузовых авто - от 20 до 100 МРП.





Приказ вводится в действие с 11 мая 2025 года.