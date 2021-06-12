Система Orphus

Есть надежда, что осенью детям разрешат вернуться в школы - глава МОН

11.06.2021 6724
Есть надежда, что осенью детям разрешат вернуться в школы - глава МОН
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - В ходе брифинга в СЦК министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил, будут ли в следующем учебном году школы работать в традиционном формате, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы надеемся, что в новый учебный год мы откроем школы и наши дети получат возможность обучаться в традиционном формате. Но, конечно, для этого необходимо выполнить самые важные базовые условия - это соблюдение элементарных санитарно-эпидемиологических требований, это вакцинация. И, конечно, для того, чтобы наши школы могли работать в традиционном формате важно, чтобы тот или иной регион не находился в красной зоне, желательно, чтобы он был в зеленой зоне", - сказал министр образования.

 
Он добавил, что в последнее время растут темпы вакцинации от КВИ, а значит есть надежда, что к осени количество привитого населения достигнет планового показателя и детям разрешат вернуться в школы.
 
По состоянию на 23.59 10 июня в Казахстане подтверждено 399 096 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая