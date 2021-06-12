Есть надежда, что осенью детям разрешат вернуться в школы - глава МОН

Фото из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - В ходе брифинга в СЦК министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил, будут ли в следующем учебном году школы работать в традиционном формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы надеемся, что в новый учебный год мы откроем школы и наши дети получат возможность обучаться в традиционном формате. Но, конечно, для этого необходимо выполнить самые важные базовые условия - это соблюдение элементарных санитарно-эпидемиологических требований, это вакцинация. И, конечно, для того, чтобы наши школы могли работать в традиционном формате важно, чтобы тот или иной регион не находился в красной зоне, желательно, чтобы он был в зеленой зоне", - сказал министр образования.

Он добавил, что в последнее время растут темпы вакцинации от КВИ, а значит есть надежда, что к осени количество привитого населения достигнет планового показателя и детям разрешат вернуться в школы.

По состоянию на 23.59 10 июня в Казахстане подтверждено 399 096 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства