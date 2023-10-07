Это не связано с политикой - Балаева об отмене концертов российских артистов

По мнению экоактивистов, акимат Алматы не может обеспечить адекватное управление местными ООПТ и сохранность памятников истории и культуры местного значения

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Алматы. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Общественники Алматы выступили против передачи акимату города земель Иле-Алатауского нацпарка для застройки.





Инициативная группа "Сохраним Кок-Жайляу" совместно с экологическим обществом "Зелёное спасение" на пресс-конференции в казахстанском пресс-клубе выступили против передачи 20 тысяч гектаров земель Иле-Алатауского национального парка в ведение регионального парка Медеу. Экоактивисты отметили, на этих землях расположены такие популярные природные рекреационные зоны, как ущелье Бутаковка, Алма-Арасан, урочище Кок-Жайляу, а также территория вокруг Медеу и Шымбулака", - сообщает Informburo .





Общественники опасаются, что принятые в мае 2023 года парламентом РК поправки в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), позволяющие понижать юрисдикцию особо охраняемых земель, дадут возможность переводить земли нацпарков в региональные парки, которые, в свою очередь, находятся в ведении местных органов власти.





Параллельно с принятием поправки акимат Алматы начал озвучивать тезисы дальнейшего развития алматинского туристического кластера. Прозвучала цифра "20 тысяч гектаров", которую городской акимат намерен запросить для перевода из Иле-Алатауского нацпарка в природный парк Медеу, находящийся под управлением акимата. Территории, которые акимат собирается забрать себе, включают и урочище Кок-Жайляу, недавно переданное в нацпарк после отмены проекта строительства горнолыжного курорта", - сообщила инициативная группа совместно с экологическим обществом "Зеленое спасение" во время пресс-конференции.





Консультант по вопросам экологии Владимир Ни подчеркнул, что принятая парламентом поправка по своей формулировке распространяется на земли нацпарков, находящихся на границе городов республиканского значения.





А таких городов, не считая столицу, у нас два - Алматы и Шымкент. Но на самом деле это касается только Алматы. С юридической точки зрения это положение индивидуального применения. Таким образом, поправку по возможной передаче Иле-Алатауского нацпарка в региональный парк Медеу приняли в обход общего порядка принятия таких решений", - сказал Ни.





Член инициативной группы "Сохраним Кок-Жайляу" Ажар Джандосова добавила, что реклассификация территорий алматинских национальных парков, по ее мнению, преследует единственную цель - содействие в реализации крупных девелоперских проектов.





Сейчас в акимате разрабатывают очередной мастер-план по обустройству этих природных территорий. Планы обосновываются необходимостью строительства туристской инфраструктуры для строительства кемпингов, глэмпингов и горнолыжных курортов на территории вокруг Алматы. Но застраивать горы - это значит разрушить ценность и уникальность города", - сказала Ажар Джандосова.





По словам Владимира Ни, горнолыжный кластер (ГЛК) сегодня называют якорным проектом по привлечению туристов в Алматы.





Между тем экономическая обоснованность этого проекта вызывает сомнения в условиях глобального потепления. Сейчас по всему миру закрываются горнолыжные курорты. Изменение климата делает развитие ГЛК нерентабельным в долгосрочной перспективе. В 2019 году мы провели обзор исследований по воздействию изменения климата на перспективы ГЛК в США и Альпах и выяснили, что временные рамки функционирования ГЛК сокращаются без искусственного оснежения, что значительно увеличивает их затраты. Даже уже раскрученные ГЛК становятся нерентабельными. По сути, нам скидывают климатические неликвиды, и мы с воодушевлением их принимаем, хотя у нас очень ограниченный круг собственных потребителей ГЛК", - пояснил Владимир Ни.





В свою очередь в управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы, комментируя ситуацию, рассказали, что в этом году на развитие и содержание Иле-Алатауского нацпарка выделили 203 млн тенге. При этом из них почти 175 млн тенге предусмотрено на выплату заработной платы сотрудникам парка, а остальные средства - на развитие.





Как результат нехватки финансирования, мы наблюдаем, что сегодня происходит в ущелье - горы мусора, не соблюдаются вопросы безопасности и так далее. В случае передачи земель, нацпарк Иле-Алатау будет финансироваться не из республиканского бюджета, а из местного, то есть перейдет в состав регионального природного парка Медеу. Для этого необходима разработка естественно-научного обоснования и технико-экономического обоснования, получение положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также проведение общественных слушаний", - пояснили в управлении.





В управлении отметили, что в соответствии с законом РК "Об особо охраняемых природных территориях", государственный региональный природный парк по своим целям, задачам и охранному регламенту во многом повторяет государственный национальный природный парк. По их словам, отличие заключается лишь в том, что региональный парк относится к особо охраняемым природным территориям местного значения и ориентирован на охрану природы и научные исследования.





Кроме того, передача земель не приведет к снижению уровня охраны окружающей среды, поскольку оба парка относятся к одной категории особо охраняемых природных территорий с аналогичными охранными мероприятиями", - сказали в управлении.





Также в управлении пообещали, что в случае расширения площади парка Медеу за счет присоединения части земель из нацпарка городской акимат в соответствии с законодательными процедурами проведет разработку технико-экономического обоснования расширения и улучшения состояния этой особо охраняемой природной территории местного значения. Специалисты проанализируют текущее состояние территории и проработают меры по защите от опасных геологических явлений, предупреждению чрезвычайных ситуаций, борьбе с пожарами, сохранению биоразнообразия, восстановлению экосистем и другие необходимые аспекты.





Однако председатель экообщества "Зеленое спасение" Сергей Куратов скептически оценил возможности городского акимата по эффективному контролю за ответственным использованием особо охраняемых природных территорий (ООПТ).





Акимат Алматы не может обеспечить адекватное управление местными ООПТ, не может обеспечить сохранность памятников истории и культуры местного значения. Природный парк Медеу практически полностью застроили и превратили в микрорайон. Ущерб, нанесенный урочищу Кок-Жайляу в период незаконного строительства горнолыжного курорта, не возместили до сих пор. Роща Баума многие годы находится в плачевном состоянии. С их согласия в аэропорту снесли историческое здание VIP-терминала. Бывшая военная крепость постепенно разрушается, в городе полно заброшенных и недостроенных зданий", - сказал Сергей Куратов.





Инициативная группа "Сохраним Кок-Жайляу" совместно с экологическим обществом "Зеленое спасение" выдвинула несколько требований к парламенту и правительству. В их числе:





запретить передачу любых земель ООПТ республиканского значения под управление местных исполнительных органов;

запретить их вмешательство в деятельность нацпарков;

обеспечить строгое соблюдение международных конвенций и национального законодательства в сфере особо охраняемых территорий.





Ранее общественники уже выступали с предложением лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.





В марте экологическое общество Алматы сообщало о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане, планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки.





В экообществе отметили, что природная среда нацпарка целенаправленно уничтожается на протяжении 12 лет вследствие сдачи земель в аренду под застройку кафе и других объектов. Экологи не исключают, что планируемое строительство автостоянок и площадок является завуалированной подготовкой земель для последующей сдачи в аренду под строительство новых кафе.



