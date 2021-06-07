АЛМАТЫ. 5 ИЮНЯ - Фестиваль детского творчества и талантов прошел в Международный день защиты детей в Алматы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Обширная программа с мастер-классами, различными шоу и праздничным концертом была подготовлена для участников праздника детства.

В рамках мероприятия, которое проходило в молле "Апорт", состоялись фестиваль рисунка о мечтах малышей, разнообразные художественные мастерские, увлекательное шоу мыльных пузырей и встреча с маленькими артистами-призерами международных вокальных и танцевальных конкурсов из продюсерского центра "ЮНА", танцевальной студии GAMI под руководством Екатерины Гамидовой и вокально-эстрадной студии "Квинта". Также прошло дефиле от Театра моды "Ренессанс" и Алматинского технологического университета.

Детство - это особенная страна, где происходит волшебство, как в сказке, где живут без печалей и забот, где все кажется довольно простым и интересным. Хочу вам пожелать не бояться и верить в свои силы, верить в себя, дарить добро, радость и любовь. И пусть каждый ваш выход на сцену останется навсегда в вашем сердце и в сердцах зрителей!" - отметила на открытии события консул России в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Татьяна Барышникова.

В завершение насыщенного праздничного дня на главной сцене молла также прошел финал фестиваля детского творчества "BOOM of the STRONGEST", организованный Общественным фондом "Право на любовь", где 140 детей от двух до 17 лет показали свои таланты в вокале и хореографии. К слову, главный кубок Гран-при получил коллектив танцевальной студии "Flower Dance" с номерами "Тайна Алладдина" и "Северная фантазия". Гран-при в номинации "вокал" и суперприз - кулон из серебра ручной работы от известного казахстанского ювелира Александра Митрофанского, за песню "Мой Казахстан" получила Александра Брославская. Также первым призом отмечен коллектив "Action Dance Studio" с танцем "Аватар - повелитель стихий".

Все участники праздника поощрены сладкими призами и памятными дипломами от Россотрудничества и партнеров фестиваля.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства