Fly Arystan ждет внеплановая проверка из-за снятия с рейса 45 пассажиров

НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - Под влиянием ложбины циклона и атмосферной фронтальной деятельности на большей территории Казахстана пройдут осадки с усилением ветра, в южной половине преимущественно в виде дождя, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным РГП "Казгидромет", по республике ожидается туман, на западе юго-востоке - гололед, на севере, северо-западе и востоке - низовая метель.

По Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 метров в секунду, ночью на северо-западе, днем на большей части области ожидается метель.

По Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем на юге области 23-28 метров в секунду, на севере области - туман, гололед, ночью на севере, днем на большей части области - низовая метель.

На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, на большей части области - усиление ветра до 15-20, на юге области 23-28 метров в секунду.

Ночью на севере, западе, днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на западе порывы 25 метров в секунду, на севере области с низовой метелью.

Ночью на юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на северо-западе, западе, в центре области - усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду с низовой метелью.

Ночью на севере, днем на большей части Актюбинской области - усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду с низовой метелью, днем на севере области - гололед.

Ночью в горах, днем на большей части Жамбылской области - туман, гололед, утром и днем на юго-западе - усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

На юге и в горных районах Алматинской области - туман, на востоке области - усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

На севере в горных районах Туркестанской области ожидается туман, утром и днем в горных районах области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Кызылординской области - туман, днем на севере, в центре - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере востоке Западно-Казахстанской области - туман, днем на северо-востоке - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере западе, востоке Карагандинской области, днем на востоке Атырауской области, севере Мангистауской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, температура воздуха днем составит +6+8 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.

В Нур-Султане ожидается снег, -5-7 градусов, скорость ветра - 15-20, порывы 23 метра в секунду.