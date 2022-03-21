Fly Arystan ждет внеплановая проверка из-за снятия с рейса 45 пассажиров

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По информации КГА, воздушное судно авиаперевозчика, следующее по маршруту Нур-Султан - Костанай 19 марта, не смогло принять на борт более 110 пассажиров в связи с обнаруженными временными техническими ограничениями.
После установления ограничений 45 пассажирам, которые не смогли вылететь на данном рейсе, были оказаны услуги, предусмотренные действующим законодательством, в частности, переоформление билетов на другие даты либо возврат стоимости билетов (в случае возврата билетов пассажирам предоставлена возможность последующей покупки билетов на сумму, трехкратно превышающую стоимость имеющегося билета). 13 пассажирам оформлен полный возврат и 32 пассажира согласились на перелет 20 и 21 марта, уточнили в КГА.
В связи с данным случаем Авиационной администрацией Казахстана в период с 24 по 25 марта текущего года запланирована внеплановая проверка авиакомпании на предмет соблюдения прав пассажиров. В случае установления фактов нарушения со стороны авиакомпании будут приняты соответствующие меры", - проинформировали в КГА.
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Как пояснили в пресс-службе FlyArystan, 19 марта рейсом КС 7341 вылетел борт с ограниченным количеством кресел, сообщает Sputnik Казахстан.
По информации авиакомпании, ограничения на полет были связаны только с ограничением количества кресел и не распространялись на осуществление перелета. Как только было принято данное решение, авиакомпания созвонилась со всеми пассажирами данного рейса и предложила альтернативные даты вылета. Пассажирам, которые не смогли осуществить перелет 19 марта, были предложены альтернативы по перебронированию на другие даты, а так же предложено размещение в гостинице/питание/трансфер. Пассажирам, которые не согласились на перебронирование, были выписаны ваучеры на авиабилеты в трехкратном размере.
Авиакомпания приносит свои извинения. Так как безопасность полетов является нашим главным приоритетом, данное решение было принято на основании принципов безопасного выполнения полетов. Надеемся на понимание", - отметили в компании.
Пассажирам предоставили прохладительные напитки, горячее питание и услуги по проживанию в гостинице, информирует informburo.kz.