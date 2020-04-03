Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Фонд "Birgemiz" выделит 7,6 млрд тенге для поддержки 150 тыс. наиболее нуждающихся граждан, передает Kazakhstan Today.

Об этом стало известно в ходе заседания Попечительского совета Общественного фонда "Birgemiz", учрежденного по инициативе Нурсултана Назарбаева для поддержки нуждающихся социально уязвимых слоев населения в условиях борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба партии Nur Otan.

Как отметил председатель попечительского совета, первый зампред партии Nur Otan Бауыржан Байбек, изначально средства фонда планировалось распределить среди 100 тыс. нуждающихся. Вместе с тем сегодня количество заявок из регионов значительно увеличилось, а обратившихся в онлайн-ресурсы партии за помощью удвоилось.

По поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева средства Фонда направляются на адресную поддержку простых казахстанцев. Это обеспечит персонализацию получаемой помощи. Так, в рамках инициированной главой государства Касым-Жомартом Токаевым акции "Biz Birgemiz" Фонд перечислит по 50 тыс. тенге наиболее нуждающимся социально уязвимым слоям населения. На первом этапе финансовую поддержку получат более 150 тыс. наиболее нуждающихся граждан на 7,6 млрд тенге", - сообщил Бауыржан Байбек.

По информации председателя фонда Руслана Сакеева, материальная помощь будет оказана путем безналичного перечисления денежных средств через банки второго уровня на карточный или текущий счет физического лица. На данный момент прорабатывается вопрос, чтобы при перечислении материальной помощи комиссия не взималась, а средства не удерживались в счет погашения долгов по кредитам, если таковые имеются у граждан.

Никуда ходить не нужно, никаких заявлений писать не надо. Уже в ближайшие дни указанные средства будут перечислены в региональные фонды, а далее напрямую на счета людей. Для этого мы заранее подписали соответствующие меморандумы со всеми региональными акиматами и фондами. На основании рекомендации Министерства труда и социальной защиты утверждены 7 категорий получателей, по которым акимами были предоставлены списки получателей. Среди них малообеспеченные многодетные семьи, нуждающиеся инвалиды, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, пенсионеры по возрасту, получающие минимальную пенсию и входящие в список социально уязвимых слоев населения, дети-сироты (круглые сироты и дети, потерявшие одного из кормильцев), участники Великой Отечественной войны и инвалиды, приравненные к ним, труженики тыла. При этом надо понимать, что в каждой категории есть как нуждающиеся, так и вполне обеспеченные. Помощь будет оказана только нуждающимся. Поэтому мы списки взяли непосредственно у акимов, которые знают местную специфику. Данная помощь будет оказана жителям областных центров и крупных городов, где риски распространения коронавируса выше. С учетом этого были определены 23 города", - сказал Руслан Сакеев.

В ходе заседания Попечительским советом фонда было поддержано предложение о направлении более 100 млн тенге на материальную поддержку порядка 2 тыс. медицинских работников городов Нур-Султана и Алматы, задействованных в противоэпидемических мероприятиях. В ближайшее время руководством фонда совместно с акиматами двух городов будут выработаны механизмы доведения средств и определены списки медработников, которые получат единовременную выплату в размере 50 тыс. тенге.

В целом сегодня на счета общественного фонда "Birgemiz" поступило свыше 13,2 млрд тенге. Уже вчера фондом был подписан договор с правительственным оператором "СК-Фармация" по приобретению 5 млн масок для наиболее уязвимых слоев населения Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Для отслеживания информации о собранных средствах и распределяемой помощи по регионам фонд создал официальный сайт birgemiz2020.kz.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства