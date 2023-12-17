Гендиректор МАЭК покинул пост

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Актау. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат" Жасулан Суюнчалиев покинул свой пост.





В сообщении о своем уходе с должности Жасулан Суюнчалиев поблагодарил сотрудников МАЭК и пожелал успехов организации, пишет региональное издание "Лада".





По информации издания, Жасулан Суюнчалиев покинул пост по состоянию здоровья.





Суюнчалиев возглавил МАЭК 10 декабря в 2022 году. Кто теперь будет главой компании, пока неизвестно.





В составе Мангистауского комбината находятся три электрических станции (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС), завод по производству дистиллята и промышленного тепловодоснабжения, ремонтный завод, цех сетей и подстанций. Кроме того, в структуру энергопредприятия входят 11 производственных участков и вспомогательных цехов для обеспечения основных технологических производств комбината.





С 21 ноября 2022 года ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат - Казатомпром" передано в коммунальную собственность Мангистауской области. Было также принято решение о переименовании ТОО "МАЭК-Казатомпром" в ТОО "МАЭК".





Напомним, 11 августа в трех областях Казахстана произошло отключение электроэнергии из-за аварии на МАЭК. В связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока № 3 и вынужденной остановкой энергоблока № 1 ТЭС на электростанции ТОО "МАЭК" были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии, которые позже были сняты.





Похожая авария произошла на МАЭК в начале июля. Тогда на тепловой электростанции аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ.





Для недопущения подобных кризисных ситуаций правительство заявило, что примет ряд неотложных и системных мер. В их числе: модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и так далее.



