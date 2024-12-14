ГК "Правительство для граждан" препятствовала реализации инвестпроектов на 685 млрд тенге - прокуратура

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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в суде Астаны прошел процесс по рассмотрению дела о возвращении прежнего часового пояса. Исход процесса станет известен 18 декабря, сообщает телеканал - Вчера в суде Астаны прошел процесс по рассмотрению дела о возвращении прежнего часового пояса. Исход процесса станет известен 18 декабря, сообщает телеканал КТК





Гражданский иск против отмены решения правительства о переходе страны на единый часовой пояс подал житель Восточно-Казахстанской области юрист Серикжан Ахметжанов. Сторону ответчика в суде представляет Министерство торговли и интеграции - то самое ведомство, которому и пришлось стать исполнителем процесса перевода страны на единый часовой пояс. Причем пришел представитель Минторговли на суд не один, а с целой группой поддержки. Его коллеги участвовали в заседании в качестве третьих лиц.





Длился процесс целый день. До обеда успели выслушать только истца. Общественник и юрист по образованию Серикжан Ахметжанов рассказал о законодательных пробелах в оформлении процесса перевода стрелок и об ощутимых его последствиях.





Приказом рабочая группа утверждена в составе 60 человек, то есть две трети от 60 - это 40 человек. А в заседании указано, что 35 якобы присутствовали. В протоколе расписались всего 11 человек, то есть не большинство и даже не две трети. Получается, что тот отчет, на который ссылаются представители Министерства торговли и интеграции, сами же не подтвердили, что он был принят кворумом", - сказал он.





Говоря о последствиях жизни в едином часовом поясе, Ахметжанов отметил рост ДТП в его родном регионе, причем по данным официальной статистики. А еще, заявил юрист, возросли угрозы безопасности школьников, учащихся во вторую смену.





Кроме этого, Ахметжанов подчеркнул, что в изначальном обсуждении вопроса не принимали участие его земляки - жители востока страны. На что ответчик заявил, что те сами проигнорировали это приглашение.





От государственных органов, перечисленных в приложении к настоящему письму, кандидатуры не представлены. Отмечаем, что на вышеуказанные письма от местных исполнительных органов ВКО ответы представлены не были", - сказал зампредседателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Бауыржан Касымов.





По данным телеканала, выступление ответчика было более емким и бюрократически декларативным. Чиновник говорил хотя и недолго, но за это время, судя по всему, успел переволноваться.









Как сообщалось ранее, на судебном процессе в режиме зум-конференции присутствовала известный юрист Анна Чернова. В ходе процесса она вместе с коллегой Еленой Алиевой заявили ходатайство о привлечении их в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, однако суд ходатайство отклонил. Анна Чернова прокомментировала журналисту Kazakhstan Today ситуацию.





Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.





В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.





Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.









Напомним, в ноябре в еGov mobile появился опрос на тему перевода времени. Он существовал в приложении три дня, а затем исчез





Ранее казахстанская исследовательница изучила опыт Чили, где с сокращением дневного времени на 20% выросла преступность. Казахстанка провела параллель данных чилийского исследования с внедрением единого часового пояса в Казахстане.





Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.





Известный семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев рассказал о негативных последствиях перевода времени.





Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью.





Ведущий эксперт- сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".





Врач- эндокринолог , кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.





Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев факта перевода времени на час назад.





Кто инициировал переход Казахстана на единый часовой пояс.



