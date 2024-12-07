В Усть-Каменогорске бывший глава спецЦОНа получал вознаграждения за помощь в получении водительских прав

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Актобе. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Актюбинской области приговорил обвиняемых по делу о смерти ученика спецшколы-интерната имени Есет батыра, - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Актюбинской области приговорил обвиняемых по делу о смерти ученика спецшколы-интерната имени Есет батыра, сообщает пресс-служба суда.





Приговором суда подсудимый Қ. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, подсудимый Ж. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев", - проинформировали в суде.





Подчеркивается, что их вина подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, эксперта, специалиста, заключениями экспертиз, протоколом осмотра места происшествия, видеозаписями, вещественными доказательствами и другими доказательствами. Также отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.





Суд установил, что учащийся 2-го курса специализированной школы-интернат-колледжа олимпийского резерва решил провести собрание учеников 8-го класса, занимающихся вольной борьбой, в связи с ухудшением их дисциплины и спортивных достижений.





Қ., придя в указанную комнату, построив учеников 8-го классов, оказывал на них моральное и физическое давление, а также, несмотря на отсутствие у него полномочий на проведение собрания, указав на снижение дисциплины и спортивных достижений, поручил Ж. и другим ученикам 9-го и 10-го классов избить учеников 8-го классов. Кроме того, Қ. указал ученикам 9-го класса Х. и Ұ. на слабое нанесение ударов и потребовал повторно и посильнее бить, после которого последние повторно нанесли удары. Далее Ж., подойдя к Ә., ладонями обеих рук с достаточной силой нанес ему удары в область лица и, не останавливаясь на достигнутом, взяв обеими руками за плечи Ә., с достаточной силой нанес удар своим коленом правой ноги в область груди последнего. Вследствие чего Ә., потеряв сознание, упал спиной и скончался", - добавили суде.





Напомним, 11 апреля вечером в школе - колледже олимпийского резерва упал и потерял сознание 14-летний учащийся отделения вольной борьбы. Ему вызвали скорую помощь, но до больницы мальчика не довезли, он скончался в машине скорой.





После смерти ученика завели три уголовных дела.





Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Ранее, в ночь на 27 апреля 2023 года, возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.





Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.



