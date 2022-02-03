Глава департамента КРЕМ по СКО уволен за неэтичное поведение

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 2 ФЕВРАЛЯ - Освобожден от занимаемой должности руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области Абай Балабеков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
26 января текущего года на заседании совета по этике департамента Агентства по делам государственной службы по Северо-Казахстанской области рассматривалось неэтичное поведение руководителя территориального департамента КРЕМ по СКО Абая Балабекова, где единогласно было принято решение привлечь его к дисциплинарной ответственности в виде увольнения", - сообщает пресс-служба КРЕМ.
На основании рекомендации дискомиссии приказом руководителя аппарата Миннацэкономики от 31 января 2022 года Абай Балабеков освобожден от занимаемой должности руководителя ДКРЕМ МНЭ РК по СКО.