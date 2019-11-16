Глава Межрегиональной инспекции связи по нескольким областям подозревается в коррупции

Атырау. 15 ноября. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба Атырауской области начало досудебное расследование в отношении и.о. руководителя Межрегиональной инспекции связи Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК по Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской областям, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Антикоррупционной службы, и.о. руководителя ведомства подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Он, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, вопреки установленному запрету, лично участвовал в управлении ТОО "Гасыр Казсвязь" (зарегистрировано на его супругу), осуществляющее предпринимательскую деятельность в области связи, с предоставлением данному ТОО преимуществ и покровительства", - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и обращением подозреваемого и его адвоката с заявлением о применении процессуального соглашения о признании вины.

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