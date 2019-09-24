Глава МВД о митингах: задержание беременных и несовершеннолетних не производилось

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев прокомментировал задержания граждан за участие в несанкционированных митингах 21 сентября, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные лица поддались на провокационные призывы, стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан", - сказал глава МВД в кулуарах заседания правительства.

Он напомнил, что за нарушение и несоблюдение порядка проведения любых мирных собраний, акций, шествий и демонстраций предусмотрена ответственность. В этой связи участники несанкционированного митинга, нарушавшие общественный порядок, дестабилизировавшие движение транспорта, а также оказывавшие неповиновение и сопротивление сотрудникам полиции, были доставлены в подразделения полиции.

Тургумбаев подчеркнул, что все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом, задержание нарушителей проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись.

Задержание беременных женщин, а также несовершеннолетних не производилось. В целом по стране 21 сентября привлечено к административной ответственности 15 нарушителей, из них 9 - к административному аресту, 6 - к штрафу, в том числе в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областях. Другие участники после проведения профилактической беседы были отпущены", - уточнили в МВД.





Министр также отметил, что первостепенной задачей полиции является сохранение жизни и здоровья граждан, а также обеспечение общественной безопасности.

Любые призывы и противоправные действия, создающие угрозу жизни и безопасности для наших граждан, будут пресекаться в соответствии с законом. Полиция не допустит каких-либо нарушений общественной безопасности", - заверил глава МВД.

В ведомстве также прокомментировали распространяемое в соцсетях видео, на котором проводится задержание якобы несовершеннолетней девочки.

"Гражданка А. 2000 года рождения, ей 19 лет. Установлено, что девушка неоднократно принимала участие в подобных нарушениях общественного порядка. Во время незаконной акции, несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить участие в несанкционированном митинге, она продолжала и более того, провоцировала сотрудников правоохранительных органов на проявление агрессии. В связи с этим она была задержана с другими правонарушителями. После профилактической беседы была отпущена", - проинформировали в пресс-службе МВД.

Также сообщается о задержании журналистки, которая была среди митингующих.

"В числе участников несанкционированного митинга, нарушавших общественный порядок, была задержана Сания Тойкен - корреспондент "Радио "Азаттык". Она находилась среди нарушителей без опознавательных знаков прессы. После помещения в автобус она надела свой жилет с надписью пресса и показала журналистское удостоверение, после чего журналистка была отпущена, к административной ответственности не привлекалась", - рассказали в пресс-службе.

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