Глава управления здравоохранения Жамбылской области покинул пост

Распоряжением акима Жамбылской области от 5 августа 2020 года Жуманкулов Марат Сейтбекович освобожден от должности руководителя управления здравоохранения согласно поданному заявлению", - сообщили в пресс-службе областного акимата.
Отмечается, что исполнение обязанностей главы ведомства возложено на заместителя руководителя управления здравоохранения Хамита Мурзакасымова.
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