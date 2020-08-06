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Глава управления здравоохранения Жамбылской области покинул пост

05.08.2020, 18:10 7183
Глава управления здравоохранения Жамбылской области покинул пост
Тараз. 5 августа. Kazakhstan Today - Марат Жуманкулов освобождён от должности руководителя управления здравоохранения Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.
 

Распоряжением акима Жамбылской области от 5 августа 2020 года Жуманкулов Марат Сейтбекович освобожден от должности руководителя управления здравоохранения согласно поданному заявлению", - сообщили в пресс-службе областного акимата.

 
Отмечается, что исполнение обязанностей главы ведомства возложено на заместителя руководителя управления здравоохранения Хамита Мурзакасымова. 
 

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