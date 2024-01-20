19.01.2024, 16:37 23826
Главу городской полиции Приозерска уволили после его угроз в адрес руководства ресторана
Начальник отдела полиции запрещал администратору ресторана работать в канун Нового года
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Караганда. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Начальника отдела полиции Приозерска уволили после его угроз администратору ресторана, сообщили в прокуратуре Карагандинской области.
Прокурор города Приозерска при мониторинге социальных сетей выявил видеозапись телефонного разговора, на которой начальник отдела полиции города угрозами проверок контрольно-надзорных органов в грубой форме запрещает администратору ресторана работать в канун празднования Нового года.
Проверкой установлено нарушение требований статьи 26 Конституции Республики Казахстан в части ограничения свободы занятию предпринимательской деятельностью. По указанному факту прокуратурой Карагандинской области внесен акт надзора", - сказано в сообщении ведомства.
Дисциплинарная комиссия приняла решение освободить начальника отдела полиции от занимаемой должности. В настоящее время соответствующие материалы направлены в МВД РК.
Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц данного отдела полиции.
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19.01.2024, 16:16 23976
Показ балета "Снежная Королева" состоялся на сцене театра имени Лермонтова в Алматы
Гастроли прошли 16 и 17 января при полном аншлаге
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Алматы. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - 16 и 17 января на сцене Национального русского театра драмы имени Лермонтова состоялся показ балета "Снежная Королева".
Молодой балет Алматы" на сцене Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова представил балетный спектакль "Снежная Королева".
Зимняя сказка ожила в танцевальном оформлении от ведущих солистов балетной труппы по мотивам известной с детства одноименной сказочной истории датского писателя Ганса Христиана Андерсена. История, рассказанная языком танца на музыку А. Глазунова, Ц. Кюи, М. Мусоргского, в постановке Майлена Тлеубаева. Гастроли длились два дня и прошли при полном аншлаге", - рассказали организаторы.
Все партии исполнены ведущими солистами балетной труппы, прославленными учениками Булата Аюханова.
19.01.2024, 14:53 26121
Верховный суд обязал Минспорта выплатить сурдлимпийцу Канафину $250 тысяч
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд Казахстана обязал Министерство культуры и спорта выплатить призеру XXIV летних Сурдлимпийских игр 2022 года Еркебулану Канафину причитающееся денежное поощрение в размере 250 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Еркебулан Канафин завоевал золотую медаль по дзюдо на XXIV летних Сурдлимпийских играх в Бразилии в 2022 году. Информация об этом размещена на сайте Международного комитета спорта глухих (МКСГ).
Однако в выплате Канафину денежного поощрения Минспорта отказало. В результате спортсмен был вынужден обратиться в суд.
Специализированный межрайонный административный суд обязал министерство выплатить причитающуюся сумму борцу.
Апелляция оставила решение без изменения. В адрес министра вынесено частное определение о выявленных нарушениях законности для принятия мер. Министерство, обращаясь в кассацию, просило отменить судебные акты", - проинформировали в пресс-службе суда.
Судебная коллегия по административным делам Верховного суда, рассмотрев дело, указала на правильные выводы судов.
Чемпиону международных спортивных соревнований Сурдлимпийских игр по постановлению правительства предусмотрено к выплате 250 тысяч долларов США. Это денежное поощрение призер Канафин, достойно защитивший честь Казахстана на международных спортивных соревнованиях, получить вправе", - заключили в Верховном суде.
Напомним, после победы Канафина в 2022 году Минспорта заявило, что намерено подать иск в суд на Сурдлимпийский комитет. В ведомстве рассказали, что по результатам проведенной экспертизы спортсмен оказался слышащим.
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан не имеет подтверждения результатов аудиограммы и в целом о состоянии здоровья данного спортсмена. Несмотря на это, Национальный сурдлимпийский комитет отправил Канафина Е. за свой счет", - говорилось в сообщении министерства.
19.01.2024, 14:16 28716
Алматинский ботанический сад обратился с просьбой помочь кормушками для птиц
Все желающие могут принести кормушку с 20 января по 11 февраля и обменять на два входных билета в главный ботанический сад
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Алматы. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Главный ботанический сад города Алматы объявляет сбор кормушек для синичек и других мелких птиц.
Зима и начало весны - непростое время для мелких птиц, ведь они не приспособлены добывать корм в любых условиях, как голуби, вороны или сороки. Из-за морозов и нехватки корма до весны доживают от 1 до 3 мелких птиц из 10. Вот почему так важно размещать кормушки, которые помогут пернатым перенести зиму с минимальными потерями", - рассказали работники ботанического сада.
Все желающие могут принести кормушку с 20 января по 11 февраля и обменять на два входных билета в главный ботанический сад.
Специалисты обратили внимание на то, что кормушки для мелких птиц имеют специальную конструкцию, чтобы большие птицы и белки не могли к ней подобраться.
Подойдут только прочные деревянные или металлические конструкции (…) Кормушки из бутылок, банок и тетрапакетов не принимаем из-за недолговечности и засорения ими территории сада", - уточнили в ботаническом саду.
Прием кормушек осуществляется ежедневно с 10.00 до 18.00 на северном входном павильоне со стороны улицы Тимирязева.
19.01.2024, 09:14 36006
Судью осудили в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Конаев. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Осужден судья специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции РК.
По информации Антикора, незаконная деятельность судьи была ранее пресечена Антикоррупционной службой совместно с Верховным судом. Он обвинялся в получении взятки от предпринимателя при пособничестве руководителя отдела взимания управления государственных доходов Карасайского района за признание банкротами двух ТОО.
Сообщается, что Конаевским городским судом судья приговорен к лишению свободы сроком на 4 года. Руководителю отдела взимания назначено наказание в виде штрафа в сумме 122,5 млн тенге.
Взяткодатель приговорен к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев.
Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. В соответствии со статьей 41 УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
18.01.2024, 15:17 57766
В Казахстане на 40% за год выросла сумма выписанных штрафов за нарушение ПДД
Сумма штрафов, выписанных водителям и пешеходам, превысила 88 млрд тенге
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Водителям и пешеходам в Казахстане выписали штрафов более чем на 88 миллиардов тенге - сразу на 40% больше, чем год назад.
В Казахстане стали чаще фиксировать нарушения на дорогах и выписывать за них штрафы. За неполный прошлый год число административных правонарушений на транспорте увеличилось на 21,4% в годовом выражении: за январь-ноябрь дорожные службы зарегистрировали 8,2 млн правонарушений, сообщает finprom.kz.
Если сравнивать данные за пятилетний период (2017-2022 годы), можно отметить рост в 2,9 раза. На эту тенденцию, по мнению обозревателей, повлияло несколько факторов. Во-первых, на 13,2% увеличилось количество легковых автомобилей. Во-вторых, больше фактов несоблюдения ПДД стали фиксировать в автоматическом режиме с помощью систем видеонаблюдения.
Не исключено, что в текущем году количество нарушений, зафиксированных камерами "Сергек", будет еще больше. Дело в том, что в крупных городах внедряют пилотный проект, который позволяет с помощью камер фиксировать не только превышение скорости, но и несоблюдение требования пропускать пешеходов на "зебре". По данным Комитета административной полиции МВД РК, теперь по камерам можно будет также отслеживать водителей, которые не пристегнуты ремнем безопасности или пользуются телефоном во время движения", - рассказали обозреватели.
По их словам, превышение скорости - самое распространенное транспортное административное правонарушение. Доля таких фактов в общем количестве составляет 48,3%. Второе место в антирейтинге занимает игнорирование водителем дорожных знаков и разметки: 21,7%. Третье место по объемам штрафов занимает статья транспортного раздела КоАП - "Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".
Напомним, на 16,5% выросло число легковых автомобилей в Казахстане за год.
18.01.2024, 15:06 59811
Раскопки на Утегенова: дорога продолжает оставаться в плачевном состоянии
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Алматы. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе города Алматы перекопанная улица Утегенова продолжает оставаться в плачевном состоянии, передает корреспондент агентства.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today от читателей продолжают поступают обращения по поводу ситуации на улице Утегенова.
Уже сейчас видно, что грунт проседает. На месте раскопа образуется траншея, которая весной перерастет в провал", - заявили местные жители.
Кроме того, алматинцы выразили опасения за безопасность автомобилистов.
Люди, которые не знают о существовании этой ямы, могут попасть в неприятную ситуацию. Все чревато происшествиями. В эту яму спокойно может попасть колесо. Почему не предпринимаются никакие действия по восстановлению дороги, которая была разворочена?" - добавили горожане.
Напомним, в начале прошлой недели читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали. Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.
После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициировали внеплановую проверку.
17.01.2024, 20:01 86631
Мор лебедей в Мангистауской области: население призывают соблюдать меры предосторожности
Фото: кадр из видео
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Актау. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области сообщили, что в связи с массовой гибелью и обнаружением мертвых лебедей на берегу озера Караколь необходимо соблюдать меры предосторожности в целях предупреждения риска заражения населения птичьим гриппом, сообщает "Лада".
Птичий грипп может передаваться от инфицированной птицы к человеку при тесном контакте. Птичий грипп - острая вирусная инфекция птиц и человека, вызываемая одним из штаммов вируса гриппа типа А. Многие виды птиц являются переносчиками этой инфекции. Наиболее распространенными переносчиками являются летающие дикие утки, плавающие в воде, которые менее восприимчивы к этой инфекции, а домашние птицы, куры, индейки, гуси и утки быстро заражаются птичьим гриппом", - рассказали в департаменте.
В ведомстве отметили, что по сей день не зарегистрировано случаев передачи этого вируса от человека к человеку.
В некоторых случаях возможно заражение человека при использовании без термической обработки мяса и яиц больных птиц.
Напомним, информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп.
Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде. Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos. На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
17.01.2024, 18:55 75686
Больше всего безработных казахстанцев живет в Алматы
Уровень безработицы сильно зависит от образования
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В третьем квартале 2023 года в Казахстане насчитывалось 451,5 тысячи безработных - на 1,7% меньше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz.
В региональном разрезе больше всего безработных проживало в Алматы (52,6 тысячи человек), а также в Туркестанской (41,7 тысячи человек) и Алматинской (34,4 тысячи человек) областях. Меньше всего безработных насчитывалось в Улытауской (4,5 тысячи человек), Северо-Казахстанской (13,5 тысячи человек) и Абайской (14,5 тысячи человек) областях.
Уровень безработицы в РК составил 4,7% против 4,9% годом ранее.
От образования уровень безработицы зависит напрямую. У безработных с высшим образованием показатель составляет 3,8%, с техническим и профессиональным образованием - 3,6%, со средним профессиональным (специальным) образованием - 5,9%, с начальным профессиональным образованием - 6,2%, с общим средним образованием - 7,7%, с основным средним образованием - 12,3%, с начальным образованием - 45,3%.
Большинство безработных, судя по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, являются таковыми, поскольку просто не имеют возможности найти работу: 102,4 тысячи человек - на 0,8% больше, чем годом ранее.
Еще 90,1 тысячи безработных уволились по собственному желанию, 83,2 тысячи человек стали безработными из-за семейных (личных) обстоятельств, 50,5 тысячи человек ведут домашнее хозяйство, 44,2 тысячи человек уволились в связи с ликвидацией организации и сокращением штата сотрудников.
Чаще всего безработные искали работу через объявления в печати или в интернете (245,4 тысячи человек), обращались к друзьям, знакомым и родственникам (210,4 тысячи человек), размещали или обновляли резюме в профессиональных и социальных сетях онлайн (126,5 тысячи человек), обращались в государственные органы занятости (116,4 тысячи человек) или сами размещали объявления в печати или в интернете (114,7 тысячи человек).
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