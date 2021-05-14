Система Orphus

Главу облздрава из Актобе оштрафовали за нарушение карантина

13.05.2021 7804
Главу облздрава из Актобе оштрафовали за нарушение карантина
Image by Willfried Wende from Pixabay
АКТОБЕ. 13 МАЯ - Руководитель областного управления здравоохранения Рустем Исаев оштрафован за нарушение карантина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом главный санитарный врач Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева сообщила региональному изданию Times.kz. По ее словам, чиновник за нарушение карантина оштрафован на 43 755 тенге.
 
 
Ролик возмутил казахстанцев, которые в комментариях задавали вопрос, почему чиновники позволяют себе собираться на массовые мероприятия, когда санитарно-эпидемиологические ограничения из-за коронавируса не сняты.
 
Сам Исаев пояснял, что видео было снято 5 марта, накануне Международного женского дня, тогда Актюбинская область находилась в "зеленой" зоне.
 
Санврачи напомнили чиновнику, что праздничные и массовые мероприятия находятся под запретом.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая