Главу облздрава из Актобе оштрафовали за нарушение карантина

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АКТОБЕ. 13 МАЯ - Руководитель областного управления здравоохранения Рустем Исаев оштрафован за нарушение карантина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом главный санитарный врач Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева сообщила региональному изданию Times.kz . По ее словам, чиновник за нарушение карантина оштрафован на 43 755 тенге.

Ролик возмутил казахстанцев, которые в комментариях задавали вопрос, почему чиновники позволяют себе собираться на массовые мероприятия, когда санитарно-эпидемиологические ограничения из-за коронавируса не сняты.

Сам Исаев пояснял, что видео было снято 5 марта, накануне Международного женского дня, тогда Актюбинская область находилась в "зеленой" зоне.

Санврачи напомнили чиновнику, что праздничные и массовые мероприятия находятся под запретом.

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