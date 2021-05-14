Главу облздрава из Актобе оштрафовали за нарушение карантина

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Об этом главный санитарный врач Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева сообщила региональному изданию Times.kz. По ее словам, чиновник за нарушение карантина оштрафован на 43 755 тенге.
В соцсетях появился видеоролик, на котором глава облздрава вместе с коллегами проводил время в кафе, исполняя песни.
Ролик возмутил казахстанцев, которые в комментариях задавали вопрос, почему чиновники позволяют себе собираться на массовые мероприятия, когда санитарно-эпидемиологические ограничения из-за коронавируса не сняты.
Сам Исаев пояснял, что видео было снято 5 марта, накануне Международного женского дня, тогда Актюбинская область находилась в "зеленой" зоне.
Санврачи напомнили чиновнику, что праздничные и массовые мероприятия находятся под запретом.
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