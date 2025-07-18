17.07.2025, 18:01 102196
Госсервисы будут временно недоступны для казахстанцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") сообщило о проведении плановых технических работ. Работы затрагивают доступность всей цифровой экосистемы проектов АО "НИТ".
Технические работы запланированы 19 июля в период с 02.00 до 08.00. Временной промежуток выбран с учетом минимальной пользовательской активности, чтобы снизить возможные неудобства.
В этот период будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:
- портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile (включая сервис "Цифровые документы");
- порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства;
- сервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК);
- другие проекты, сопровождаемые АО "НИТ";
- сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.
Для предотвращения возможных неудобств АО "НИТ" рекомендует заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ.
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18.07.2025, 16:17 11146
Нападение на хирурга в Костанае: какие травмы получил врач
Фото: Depositphotos
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Костанай. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Какие травмы получил врач Костанайской областной больницы в результате нападения пациента, рассказали пресс-службе медучреждения.
Вчера врач костанайской областной больницы Антон Кистанов, получил тяжелые травмы - в результате нападения пациента. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма; ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести; острое субдуральное кровоизлияние справа; закрытый линейный перелом основания задней черепной ямки слева; ушибленная рана слизистой нижней губы справа; ушиб мягких тканей затылочной области", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что после оказания экстренной помощи, проведения телемедицинских консультаций врач бортом медавиации будет направлен на дальнейшее лечение в Астану в Центр экстренной медицины.
Напомним, вчера стало известно, что в Костанае в стенах областной больницы пациент избил врача. Хирург в итоге оказался в реанимации.
Сегодня министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам в связи с недавними случаями нападения на медиков. Она сообщила, что законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников в сентябре будут внесены в парламент.
17.07.2025, 15:18 117946
Ушел из жизни известный режиссер Юрий Кара
Ему было 70 лет
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Ялта. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Ялте в возрасте 70 лет ушел из жизни известный кинорежиссер Юрий Кара, сообщила киножурналист Наталья Боброва.
Заслуженный деятель искусств РФ Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке. Первым фильмом режиссера была лента "Завтра была война" по повести Бориса Васильева. За свою карьеру Кара поставил несколько знаковых для отечественного кинематографа картин, среди которых "Гамлет. XXI век", "Мастер и Маргарита", "Королев", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и "Воры в законе", информирует gazeta.ru со ссылкой на mk.ru.
В ноябре 2024 года в Большом зале Центрального дома кинематографистов состоялся юбилейный вечер в честь 70-летия Кары. У режиссера остались жена Ирина и дочь Юлия.
Ранее на 93-м году ушел из жизни режиссера Александр Митта. Также 14 июля 2025 года на 69-м году ушел из жизни режиссер и продюсер Юрий Мороз.
17.07.2025, 14:20 123786
В Павлодарской области два крупных предприятия недоплатили налогов почти на миллиард тенге
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Павлодар. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области два крупных предприятия региона недоплатили налогов почти на миллиард тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имения Нуржанова" при ремонте оборудования отнесены на вычет суммы по товарам, работам и услугам, которые не связаны с деятельностью для получения дохода. В результате не уплачены налоги на общую сумму 421 млн тенге.Кроме того, в деятельности ТОО "Казахстанская вагоностроительная компания" выявлено снижение оборота по реализации продукции, что также повлияло на поступления в бюджет - сумма недоплаты составила 550 млн тенге. По акту надзора фискальными органами был проведен камеральный контроль, а также организованы административные заслушивания с участием налогоплательщиков", - заявили в прокуратуре.
Подчеркивается, что по итогам проведенной работы все выявленные нарушения устранены, налоговые обязательства предприятиями исполнены в добровольном порядке, а недостающие суммы полностью перечислены в государственный бюджет.
Ранее в Мангистауской области было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налога на сумму 218 млн тенге при продаже имущества.
16.07.2025, 19:25 251071
Строящийся таунхаус сносят в предгорьях Алматы
Собственник начал строительство без разрешительных документов
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Строящийся таунхаус сносят в предгорьях Алматы. По решению суда под снос попал объект на ул. Оспанова, 89/91, сообщает пресс-служба акимата города.
Собственник (физлицо) начал строительство без разрешительных документов.
В рамках внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений, после чего управлением подано исковое заявление на снос. 12 апреля 2024 года Медеуским районным судом исковое заявление удовлетворено. 1 июля 2024 года постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения", - говорится в сообщении.
Снос начат 16 июля 2025 года с участием судебных исполнителей департамента юстиции.
Напомним, 19 июня 2025 года в предгорьях Алматы начали сносить четырехэтажное здание на улице Нурмагамбетова, строительство которого признано незаконным.
Акимат Алматы обновил список ЖК, не рекомендуемых для покупки недвижимости. По актуальной информации на текущую дату, список состоит из 28 жилых комплексов.
16.07.2025, 18:34 254736
В Алматы продолжается замена асфальта на улицах с хорошим покрытием
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в мкр. Казахфильм на улице Исиналиева сняли асфальт с тротуаров и проезжей части, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало ремонта, передает корреспондент агентства.
СМИ пишут о том, что в Алматы проходит огромное количество "ремонтных" работ, которые вызывают большие вопросы у горожан и журналистов. В частности, меняют находящиеся в хорошем состоянии бордюры и арыки. Последние к тому же меняют на бетонные трубы. С проезжей части и тротуаров снимают покрытие и меняют новое на более новое. При этом улицы закрывают на всю протяженность, создавая огромные проблемы для движения транспорта. В воздухе на высоте нескольких этажей висит вредная смесь пыли, асфальта, грязи и песка. Превышение допустимых норм шума также зашкаливает.
В целом на ровном месте без видимых причин в очередной раз создается инфраструктурная проблема, переходящая в масштабах города в катастрофу.
Ранее активисты из экологического общества Алматы выразили возмущение в связи с уничтожением арычной системы на проспекте Улугбека. На участке проспекта от улицы Саина до улицы Момышулы по заказу городского акимата сносят новые открытые арычные лотки и заменяют их на трубы. Жители Алматы крайне возмущены уничтожением открытых алматинских арыков, которые являются важнейшей уличной инфраструктурой города, отводят ливневые воды с проезжей части, а также выполняют в летний период функцию орошения зеленых насаждений и травяного покрова.
Отметим, что в конце апреля во время встречи с жителями Алатауского района аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в городе ужесточат требования к подрядчикам, выполняющим ямочный ремонт.
16.07.2025, 17:59 256641
В Алматы женщина получила перелом после встречи с Амантай-кажи
Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы активист антиядерного движения Амантай Асылбек, более известный как Амантай-кажи, столкнул женщину с лестницы. В результате она получила перелом тазобедренного сустава.
По данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
Ход расследования находится на контроле руководства полиции Алматы.
16.07.2025, 15:24 265011
Персональные данные почти 200 работников школ утекли в Абайской области
Фото: Depositphotos
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Семей. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Персональные данные 194 сотрудников трех средних школ утекли в Абайской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Нарушение было установлено в ходе мониторинга портала государственных закупок. Учреждениями образования при объявлении государственных закупок по медицинскому осмотру работников размещены списки всех работников с персональными данными, включая полные анкетные данные, ИИН и другой информацией (...) По результатам проверки прокуратурой района директора школ привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 79 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите) с наложением штрафа на общую сумму более 1 млн тенге, а также подвергнуты дисциплинарным взысканиям", - заявили в прокуратуре.
Ранее в Сети появилась информация о якобы утечке данных 16,3 миллиона казахстанцев. Центр анализа и расследования кибератак TSARKA сообщил, что в случае официального подтверждения утечки граждане получат уведомления в виде push- или SMS-сообщений.
Позже по факту масштабной утечки персональных данных казахстанцев было возбуждено уголовное дело. Вчера премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе брифинга в правительстве назвал предварительный источник утечки.
16.07.2025, 09:26 278321
Жара, дожди и град ожидаются в Казахстане в среду
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами, на западе, севере, востоке страны днем ожидается град, на севере страны - шквал. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, сообщает Казгидромет.
Днем в Атырауской, Алматинской, Жамбылской областях, в областях Жетысу, Улытау, на юге Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в области Абай ожидается сильная жара 35-39 градусов. Днем в Туркестанской, Кызылординской областях ожидается сильная жара 39-40 градусов. Днем в Мангистауской области сильная жара 37-42 градуса.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане: без осадков, +27-29 °C.
В Алматы: без осадков, +34-36 °C.
В Шымкенте: без осадков, +35-37 °C.
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