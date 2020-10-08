Граждан Турции и Беларуси депортировали из Казахстана из-за отсутствия ПЦР-тестов

Фото: espanarusa.com
7 октября были депортированы два иностранных гражданина, прибывших авиарейсом Минск - Нур-Султан. У гражданина Турции справка ПЦР-анализа была от 1 октября, а у гражданина Беларуси была справка о прохождении экспресс-теста", - сказал главный государственный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов.
По словам Байгабулова, иностранные граждане не допускаются к въезду в Казахстан при отсутствии справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов до момента пересечения госграницы.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства