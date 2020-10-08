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Граждан Турции и Беларуси депортировали из Казахстана из-за отсутствия ПЦР-тестов

07.10.2020 13015
Граждан Турции и Беларуси депортировали из Казахстана из-за отсутствия ПЦР-тестов
Фото: espanarusa.com
Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Сегодня из Казахстана были депортированы два иностранца, прилетевших в Нур-Султан без ПЦР-тестов, передает Kazakhstan Today.
 

7 октября были депортированы два иностранных гражданина, прибывших авиарейсом Минск - Нур-Султан. У гражданина Турции справка ПЦР-анализа была от 1 октября, а у гражданина Беларуси была справка о прохождении экспресс-теста", - сказал главный государственный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов.

 
По словам Байгабулова, иностранные граждане не допускаются к въезду в Казахстан при отсутствии справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов до момента пересечения госграницы.
 

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