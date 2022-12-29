28.12.2022, 16:40 20461
Ильин рассказал об интегрированной системе безопасности для борьбы с ЧС
Предсказать землетрясение практически не удается никому в мире
Фото: МЧС РК
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин рассказал о внедрении интегрированной системы безопасности для борьбы с ЧС, создании системы раннего оповещения о землетрясениях совместно с приграничными странами.
То, что мы сейчас продвигаем, это договоренность между министрами. Мы озвучили ее и привлечение в том числе грантов международных организаций, это создание системы раннего оповещения о землетрясениях, которая будет затрагивать страны такие, как Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан", - заявил в эфире телеканала ATAMEKEN BUSINESS Юрий Ильин.
Он также подчеркнул, что предсказать землетрясение практически не удается никому в мире.
Ученые знают, где эпицентр находится, и вот если установить датчики движения земной поверхности, то есть самих толчков, зафиксировать в эпицентре, иногда, бывает, время добегания волны до населенного пункта составляет несколько десятков секунд. За это время можно спасти много человеческих жизней", - добавил он.
Ранее сообщалось, что сейсмологи Алматы не прогнозируют до конца года сильных землетрясений.
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28.12.2022, 12:08 29096
Мажилисмен потребовал раскрыть данные о принадлежности земель высокопоставленным чиновникам Дополнено
В Усть-Каменогорске земли принадлежат Даниалу Ахметову, в Павлодаре - Бакауову, в пригороде Астаны - Шукееву
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Берик Дюсембинов в ходе обсуждения на пленарном заседании проекта поправок в КоАП по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель призвал министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева прямо рассказать общественности о том, каким высокопоставленным чиновникам принадлежат земли.
Вы выступили с красивым докладом о том, что возвращаются тысячи гектаров. Но я хочу рассказать вам, что по этому поводу думает народ. В какую бы область вы ни поехали, земли и по левую, и по правую сторону принадлежат акимам. Нет возвращенных земель. Простой народ, фермеры и аграрии нуждаются в пастбищах и землях, но богачи так и сидят на местах (перевод с государственного языка. - Прим. автора)", - цитирует мажилисмена издание "Казправда".
По мнению Берика Дюсембинова, население не может воспользоваться пастбищными землями.
Кто вам мешает вывесить список тех, кому принадлежат эти земли? Если поедете в Усть-Каменогорск, то там все земли Даниала Ахметова, в Павлодаре - Бакауова, в пригороде Астаны - Шукеева. Все боятся сказать об этом! Те тысячи гектаров, которые вы упомянули в своем докладе, - это все ложь! Люди возмущены, они не могут найти пастбища для выпаса скота. Когда вы перестанете лишь выступать с красивыми докладами и наконец-таки возьмете уже в руки ситуацию?! Почему вы стесняетесь написать на доске, как зовут владельцев земель?" - возмутился депутат.
Однако министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев выразил несогласие с депутатом.
Я не могу согласиться с вашим мнением о том, что мы защищаем земли акимов и не трогаем их. Потому что мы вернули 5,2 млн гектаров земли. Чьи это земли? Тех акимов, которые раньше были, земли олигархов. В предстоящем году вернем еще 5 млн гектаров земли... Если пользуются землей на законных основаниях, то мы не можем трогать. Но, если выяснится, что земля приобретена незаконным способом, мы возвращаем ее через суд и они тоже сами возвращают. Вы говорите, что возвращение 5,2 млн гектаров - ложь, но мы готовим интерактивную карту, чтобы каждый казахстанец смог увидеть", - высказался министр.
В кулуарах мажилиса Карашукеев сообщил, что в Минцифры разрабатывают интерактивную карту и по мере ее готовности можно будет узнать, кто владеет землями в Казахстане.
Сейчас интерактивную карту коллеги из МЦРИАП готовят, и по готовности вы там увидите, что по этой карте, в каких областях какие земли вернули. Пофамильно я вам не скажу, но крупные участки вернули… По персоналиям на этой интерактивной карте будет видно. Абсолютно не боюсь (называть фамилии. - Прим. ред.). Там внутри 8-10 тысяч человек. Я вам всех, что ли, буду называть? Смотрите интерактивную карту. Там есть большие участки, конечно, они не принадлежали простым людям. Там тысяча человек, тысяча предприятий, земли которых вернули. Это немаленький объем земли. Я сейчас не готов назвать, потому что у меня на руках нет этого списка, дайте запрос, мы дадим вам полностью", - цитирует Карашукеева Zakon.kz.
Дополнено 28.12.2022, 12.38
Депутаты приняли поправки в Административный кодекс по вопросам госконтроля за использованием и охраной земель, одобрили в первом чтении.
Законопроект устанавливает административную ответственность за нарушения положений земельного законодательства.
Согласно законопроекту, должностных лиц акиматов будут наказывать за незаконное предоставление права на земли сельхозназначения иностранным землепользователям, пастбищных угодий, предназначенных для выпаса сельхозживотных личного подворья, и др.
Документ предусматривает ответственность субъектов земельных правоотношений за уничтожение или незаконное снятие плодородного слоя почвы, за неуведомление в случае совершения отчуждения права землепользования на землях сельхозназначения.
Акиматы наделяются полномочиями по рассмотрению административных дел в сфере геодезии, картографии и пространственных данных.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству совместно с акиматами регионов создать мониторинговую карту распределения земель для удовлетворения потребностей сельчан в пастбищах. По его словам, дефицит пастбищ вокруг населенных пунктов составляет около 8,8 миллиона гектаров. В государственную собственность возвращено около 5,2 миллиона гектаров сельхозземель.
Дополнено, 28.12.22, 15.18
Комментируя поднятую проблему, председатель мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что ведомствам предстоит провести масштабную комплексную работу.
Минсельхоз, Генпрокуратура и соответствующие госорганы, депутаты, политические партии должны совместно обратить внимание на данный вопрос. Нужно делать конкретную работу, а не только на словах. В течение лета депутаты объезжали регионы и проводили обсуждения на эту тему. Однако этого недостаточно", - заявил Кошанов.
По его словам, в 2023 году этим вопросом должны заняться министерство совместно с генеральной прокуратурой и экспертами.
Это проблема, которая накапливалась годами. Нельзя сказать, что она будет решена через год. В частности, мы должны создать условия для увеличения поголовья скота. Поэтому в аулах важно обеспечить соответствующие пастбища. Присоединяюсь к мнению, что в этом направлении недостаточно работы, которую выполняет министерство. Каждый гектар возвращенной земли должен быть открыт для населения страны", - добавил председатель мажилиса.
28.12.2022, 10:52 31016
Под Алматы приостановлена стройка, вызвавшая недовольство местных жителей
В знак протеста против застройки местные жители не раз перекрывали оживленную автотрассу Алматы - Талгар, проходящую по центру села Бесагаш
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Алматы. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Бесагаш Талгарского района приостановлена стройка жилого комплекса "Нурия-3". По словам местных жителей, на этом места планировалось возвести школу, больницу и детский сад.
В селе Бесагаш Талгарского района с сентября текущего началось строительство жилого комплекса "Нурия-3". Как рассказали представители застройщика - ТОО "Time group construction", проект ЖК включает в себя 16 многоэтажных домов на 1008 квартир. На земельном участке площадью 3 га уже вырыт котлован, готовится заливка фундамента.
Жильцы частного сектора, а также расположенного рядом другого ЖК выразили полное несогласие с планами бизнесменов. По их словам, еще несколько лет назад на этой территории планировалось строительство школы, больницы, детского сада, сообщает издание "Казправда".
Аким Алматинской области Марат Султангазиев пообещал, что проект будет пересмотрен, до окончания разбирательств строительные работы приостановят. Акиму Талгарского района Кайдару Абдыханову поручено в кратчайшие сроки провести в Бесагашском сельском округе общественные слушания с участием всех заинтересованных лиц, чтобы найти консенсус.
Также комиссия акимата области посетила другой проблемный объект в селе Бесагаш - участок компании Hayat apartments. Здесь на площади 5,5 га ведется строительство 29 блоков жилого комплекса, рассчитанного на 1050 квартир.
Живущие по соседству сельчане пожаловались чиновникам на несоблюдение строителями правил безопасности. По их словам, стройка ведется с грубыми нарушениями законодательства. Ситуацию усугубляет близкое залегание грунтовых вод: при подъеме на поверхность они могут подтопить расположенный рядом жилой квартал.
Отмечается, что весной группа активистов села Бесагаш устроила стихийный митинг в Талгаре перед акиматом района, протестуя против новостройки. Общественность добилась своего: управление ГАСК подало иск в суд на компанию-застройщика. Строительно-монтажные работы приостановили, законность возведения жилого комплекса должна была решиться в судебном порядке.
Однако по прошествии восьми месяцев выясняется, что стройка продолжается как ни в чем не бывало.
На сей раз глава региона Марат Султангазиев пообещал, что на объекте проведут проверку и в случае установления факта незаконности строительства будут приняты соответствующие меры.
По информации издания, в селе Бесагаш, граничащем с Алматы, долгие годы не прекращается строительный бум. Вскоре число многоэтажных домов перевалит за сотню, причем цены за квадратный метр жилья в них практически сравнялись с алматинскими.
В то же время здесь имеется немало острых коммунально-бытовых проблем, в том числе нехватка чистой питьевой воды, отсутствие асфальтированных улиц, перебои с электричеством. В знак протеста местные жители не раз перекрывали оживленную автотрассу Алматы - Талгар, проходящую как раз по центру села.
Напомним, алматинцев предостерегли от покупки несуществующих квартир у очередного застройщика.
Ранее в Алматы по решению суда начали снос незаконно возведенного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Нурлытау.
Акимат Алматы проведет дополнительную экспертизу застроенного склона горы в Медеуском районе.
В Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.
Прокуратура отменила решение акима Алматы по передаче земель Бутаковки под жилищную застройку. Читать:
28.12.2022, 09:03 33941
За два дня в Алматы изъято более 200 кг небезопасной пиротехники
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках оперативно-профилактических мероприятии "Пиротехника" сотрудниками департамента по ЧС и департамента полиции Алматы c 25 декабря проводятся рейдовые мероприятия по местам реализации пиротехнических изделии.
В отношении 23 нарушителей правил реализации пиротехнических изделий приняты меры административного реагирования, за два дня изъято более 262 наименований (более 200 кг) пиротехнических изделий, не отвечающих требованиям законодательства РК", - сообщили в пресс-службе ДЧС.
По данным департамента, ежегодно по Алматы в новогодние праздники происходит от 10 до 15 пожаров, при этом около 18% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий.
В новогодние праздники прошлого года в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями за помощью в медицинские учреждения обратились 39 человек, из них 29 детей. Госпитализированы 8 человек, из них 7 детей.
В ДЧС призывают соблюдать меры предосторожности при запуске пиротехники:
- при покупке изделий следует обратить внимание на целостность упаковки и срок ее годности;
- не допускайте детей младше 14 лет к самостоятельному запуску пиротехники;
- не наклоняйтесь над изделием при его запуске;
- убедитесь, что в радиусе опасной зоны (50 метров) отсутствуют препятствия для запуска пиротехники (кроны деревьев, линии электропередач), попав в которые фейерверк может изменить направление;
- не запускайте изделие при сильном ветре;
- поджог фитиля осуществляется на расстоянии вытянутой руки;
- не запускайте пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;
- не направляйте ракеты и фейерверки на людей, не бросайте их под ноги;
- не запускайте фейерверки с балконов жилых домов.
При оформлении елок в домах и квартирах необходимо выполнить следующие требования пожарной безопасности:
- елки установить на устойчивом основании и не загромождать выходы из помещения;
- не использовать электрические сети с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, которые могут привести к возникновению пожара;
- применять гирлянды только с включением лампочек напряжением до 12 вольт;
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов или искрение) необходимо немедленно обесточить гирлянду;
- не украшайте елку бумажными игрушками, ватой;
- не применять бенгальские огни и горящие свечи вблизи елки.
Как сообщалось ранее, многочисленные эксперты различных направлений указывают на очевидные причины для полного запрета использования в населенных пункта и природных зонах фейерверков, петард и прочей пиротехники.
27.12.2022, 21:20 51826
Полицейские рассказали о результатах проверок точек продажи пиротехники
Фото: пресс-служба МВД РК
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские совместно с сотрудниками органов гражданской защиты ДЧС с 25 декабря 2022 года по 3 января 2023 года проверяют нелегальные точки продажи пиротехники.
В МВД поделились первыми результатами проверок.
В столичной школе ученик 5-го класса взорвал петарду. У продавца выявлено 10 коробок петард "Корсар", которые он нелегально реализовывал.
В Актобе с начала ОПМ "Пиротехника" выявлено 5 фактов незаконного использования и реализации пиротехнических изделий. Изъято 380 пиротехнических веществ, не имеющих сертификата соответствия.
В Северо-Казахстанской области полицейские выявили 12 правонарушений, изъято свыше 620 штук пиротехнических изделий.
В Акмолинской области полицейские изъяли порядка 200 единиц несертифицированных пиротехнических изделий.
Напомним, многочисленные эксперты из различных направлений указывают на очевидные причины для полного запрета использования в населенных пункта и природных зонах фейерверков, петард и прочей пиротехники.
Накануне новогодних праздников в Министерстве внутренних дел РК напомнили о требованиях применения пиротехники и штрафах за ее применение в неположенных местах.
В соответствии с частью 2 статьи 436 КоАП (Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах) применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, установленный порядок и не повлекшее причинение крупного материального ущерба, влечет штраф в размере 20 МРП с конфискацией пиротехнических изделий.
Также действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет, влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 20 МРП с конфискацией пиротехнических изделий.
Кроме того, в министерстве особо подчеркнули применение штрафов за незаконную продажу пиротехники.
В соответствии со статьей 196 КоАП (Незаконная торговля товарами или иными предметами) торговля товарами и иными предметами, свободная торговля которыми запрещена или ограничена законодательством Республики Казахстан, влечет штраф в размере 25 МРП.
В свою очередь экологи и ученые рассказали о вредоносном воздействии взрывов праздничных салютов на окружающую среду.
27.12.2022, 20:37 53586
Опрос КТ: 82% респондентов считают, что государство должно установить предельные цены на продукты
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Алматы. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что государство должно установить предельные цены на продукты питания.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?"
82% участников опроса ответили: " Да, государство должно установить предельные цены"; 13% выбрали ответ: "Нет, люди должны приспособиться к новым реалиям"; 3% - мне все равно.
Напомним, по итогам ноября текущего года продовольственные товары подорожали на 1,8% за месяц и на 24,1% за год.
По информации аналитиков, фрукты и овощи подорожали на 17,4% за год. В том числе стоимость свежих фруктов выросла на 18,9% за год, овощей - на 11%. Хлеб подорожал на 19,3% за год, крупы - на 36,8%, макаронные изделия - на 42,2%, мука - на 43,7%.
В субботу в ходе совещания по вопросам сдерживания цен на СЗПТ первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил, что из-за деятельности непродуктивных посредников через "4-5 колен" цены на розничную продукцию вырастают практически на 60%. В этой связи региональные комиссии ориентированы на анализ схем оптовых поставок, логистики и складских цепочек, а также на принятие мер реагирования.
В свою очередь премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил обеспечить полноценную реализацию новых подходов к сдерживанию цен, чтобы стабилизировать ситуацию в преддверии Нового года, а также в месячный срок проработать вопросы строительства дополнительных современных овощехранилищ.
27.12.2022, 19:47 55191
Стала известна сумма компенсации за электроэнергию в Экибастузе
Деньги перечислят на лицевые счета всех жителей города. В Экибастузе таких лицевых счетов 48 172
Фото: instagram/ete_ekb
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Экибастуз. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшее время ТОО "Экибастузтеплоэнерго" обязуется перечислить ТОО "Экибастузэнерго" около 240 млн тенге.
Деньги перечислят на лицевые счета всех жителей города. В Экибастузе таких лицевых счетов 48 172, сообщает Pavlodarnews.kz.
Последние 2-3 недели мы вели переговоры в части определения суммы, методологии выплат компенсации. Понадобилось время, чтобы выработать справедливый алгоритм. Мы взяли за основу объем месячного потребления электроэнергии в нормальном режиме. Ежемесячно Экибастуз потребляет электроэнергии на 220 млн тенге. Поэтому принято решение о перечислении 240 млн тенге "Экибастузэнерго", - рассказал председатель правления АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" Багдат Орал.
Кроме того, был затронут вопрос ремонта пострадавших квартир и компенсации за испорченную мебель и бытовую технику. Как стало известно, 424 квартиры нуждаются в ремонте, в 52 ремонтные работы уже ведутся.
По словам Багдата Орала, по мере возможности все нуждающиеся в ремонте квартиры будут приведены в порядок.
Что касается возмещения ущерба за технику и мебель, то руководитель АО "ЦАЭК" попросил экибастузцев сохранить все чеки и саму технику, за которую они хотят получить компенсацию. Все обращения рассмотрят комиссионно.
Напомним, авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать.
Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. Некоторые дома остались без света и воды, а несколько квартир затопило водой из прорванных батарей.
После аварии президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов. 30 ноября в Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства. На нем было заявлено, что владельцы ТЭЦ полностью возместят жителям города все расходы, возникшие из-за аварии, а также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения.
Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.
Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
Как стало известно, оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление. Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.
Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика.
В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией.
Это отказ всей системы, который был делом времени", - заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен.
На расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города.
По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные. Аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях к 15 декабря полностью завершены.
27.12.2022, 18:55 56816
В Астане прошел митинг против точечной застройки
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 27 декабря, на площади перед столичным цирком на ул. Кабанбай батыра, 5, состоялся санкционированный митинг.
Жители близлежащих ЖК "Caspian Palace", "Ишим" и "Нур канат" протестовали против строительства BI Group трех "человейников". Вместо ЖК астанчане просят разбить сквер.
По словам лидера инициативной группы Абылгазы Дуйсенбаева, президент и премьер-министр высказались против строительства здесь ЖК.
Неделю назад встречались с акимом, где он пообещал нам приостановить застройку. Обещали, что разрешат вопрос. Но прошла уже неделя, а активная застройка все еще продолжается", - заявил Абылгазы Дуйсенбаев.
Местные жители регулярно сталкиваются с проблемами. С начала строительства несколько раз происходили коммунальные аварии. Не выдерживали системы теплоснабжения, водообеспечения и канализация.
Минуя общественные слушания, застройщик не поставил в известность жителей и продолжает строить. Мы считаем, что на этом участке вообще не должно быть уплотненной застройки, наши дома 3- и 4-этажные, а рядом будет стоять 20-этажный дом, в котором по 300-400 квартир плюс по одной или по две машине. Это приведет к коллапсу", - житель Маргулан Абдыкаримов.
Однако представители компании BI Group Development утверждают, что жители сами не идут навстречу и отказываются от диалога. В компании заявили, что участок куплен у сторонней компании на коммерческой основе, все разрешительные документы на строительство есть и действуют в рамках законодательства. Все технические меры, связанные с нагрузкой на инфраструктурные сети, решены с учетом всех четких расчетов.
Напомним, 16 ноября президент Казахстана отметил нарастающее недовольство общества в связи с уплотнительной застройкой города.
Нельзя превращать город в каменные джунгли... При строительстве города необходимо учитывать интересы не строительных компаний, а прежде всего жителей. В наших законах эта ситуация четко не урегулирована. Поручаю правительству совместно с акиматом проработать данный вопрос и разработать соответствующие поправки в закон", - заявил президент.
27.12.2022, 16:48 47851
Свыше 200 тысяч женщин смогут раньше выйти на пенсию к 2028 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В 2027 году на пенсию раньше нынешнего срока смогут выйти 212 тысяч женщин, сообщили в национальной палате предпринимателей "Атамекен".
В 2027 году возрастной порог выхода на пенсию для женщин будет составлять 61 год, а не 63 года, как это было в предыдущей редакции до внесения изменений. Так, согласно данным Бюро национальной статистики, к началу 2028 года вместо 324 тысяч жительниц Казахстана на пенсию смогут претендовать 536 тысяч женщин", - сообщили в нацпалате.
Напомним, 26 декабря президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство, позволяющие женщинам выходить на пенсию в 61 год.
Также в стране увеличат размер соцвыплаты по потере работы и повысят до 70% зарплату пожарным и спасателям. Кроме того, ухаживающие за инвалидами родственники будут получать зарплату от государства.
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Эксперты заявляют об отрицательном воздействии фейерверков на окружающую среду и выступают за их полный запрет, в связи с большим количеством пострадавших от травм, ожогов и от звукового воздействие взрывов петард на человека и природу. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков?