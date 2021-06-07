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НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Бывший премьер-министр Казахстана Имангали Тасмагамбетов вошел в состав совета директоров ПАО "КамАЗ", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В марте текущего года пресс-служба ПАО "КамАЗ" сообщала, что было предложено две кандидатуры.

... впервые для избрания советом директоров предложены две кандидатуры: Кирилла Пузырькова, председателя Объединённой первичной профсоюзной организации работников ПАО "КамАЗ", и Имангали Тасмагамбетова. Кирилл Пузырьков является преемником члена Совета директоров ПАО "КамАЗ" Александра Васильева, который скоропостижно скончался 6 октября 2020 года. Имангали Тасмагамбетов занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации до декабря 2019 года", - говорилось в марте в сообщении пресс-службы.

Имангали Тасмагамбетов был послом Казахстана в России до декабря 2019 года, в течение почти трех лет. По достижении им пенсионного возраста 9 декабря Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении его от должности.

Группа компаний "КамАЗ" - крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. ПАО "КамАЗ" входит в двадцатку ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и находится на 16-м месте по объемам производства тяжелых грузовиков полной массой более 16 тонн.

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