Информация о ремонте машин скорой за счет водителей не соответствует действительности - УОЗ Алматы

АЛМАТЫ. 23 ОКТЯБРЯ - В управлении общественного здоровья прокомментировали ситуацию на Станции скорой медицинской помощи города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информация о ремонте автомашин скорой помощи за счет водителей не соответствует действительности. Ремонт и обслуживание автомашин ведется подразделением авторемонтной мастерской ССМП. Так, в 2019 году произведена замена запасных частей на сумму более 142 миллионов тенге, в 2020 году - на 140 миллионов тенге, за 9 месяцев 2021 года - на 49 миллионов тенге. Кроме того, проведен капитальный ремонт, продлевающий срок использования автомобилей", - сообщили в управлении.

В ведомстве добавили, что расходы по запасных частям в 2021 году снизились в связи с получением 100 новых автомобилей в лизинг. Техническое обслуживание они проходят в сервисных центрах ТОО "Hyundai Trans Auto", ТОО "Вираж-Сервис Казахстан", ТОО "Lion autocenter Almaty".

Все бригады ССМП укомплектованы в соответствии с установленным нормативом. Текучести кадров не наблюдается. Численность работников, согласно штатному расписанию, составляет 3583 единицы. В том числе, врачи 362 единицы, средний медицинский персонал (фельдшеры) 1899 единиц, санитары - 220 единиц, водители - 922 единицы, прочий персонал 180 единиц. Сокращение по сравнению с 2019 годом на 265 ставок проведено за счет оптимизации административно-управленческого и прочего персонала в связи с исключением функции по обслуживанию других субъектов здравоохранения", - сообщили в горздраве.

На 2021 год НАО "Фонд социального медицинского страхования" с ССМП заключен договор на сумму 7,4 миллиарда тенге. В соответствии с указом президента РК от 19 июня 2019 года заработная плата врачей ССМП повышена на 30%, среднего медицинского персонала - на 20%. Задержек по выплате заработной платы нет.

По всем обращениям работников ССМП были проведены соответствующие проверки. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения и акимата Алматы, который провел тщательное разбирательство. 21 октября 2021 года вице-министр здравоохранения Асем Нусупова и заместитель председателя правления ФСМС встретились с коллективом и на месте ознакомились с ситуацией в ССМП.

Управлением общественного здоровья Алматы проводится объективный анализ ситуации, по результатам которого будут внесены предложения по улучшению деятельности и морально-психологического климата в ССМП. Кроме того, все вышеперечисленные доводы были проверены Комиссией партийного контроля Алматинского городского филиала партии "Нур Отан", а также инспектором труда управления социального благосостояния и не нашли своего подтверждения", - сообщили в ведомстве.

В горздраве добавили, что давления со стороны руководства управления или других госорганов на сотрудников ССМП не оказывается и не оказывалось. Из подписавших коллективное обращение 77 человек 65 добровольно отказались от подписей, так как не были ознакомлены с текстом обращения. Обращение директора ССМП в правоохранительные органы является его гражданским правом, так как доводы о неправомерности его назначения на должность не соответствуют действительности.

Касательно аттестации, поясняем следующее. Между администрацией ССМП и двумя профсоюзными организациями 13 мая 2020 года зарегистрирован и утвержден трехсторонний Коллективный договор, действующий до 25 февраля 2023 года. В соответствии с ним и Положением об аттестации, работники ССМП проходят аттестацию один раз в течение года. 6 сентября 2021 года была проведена аттестация водительского состава (877 человек), при этом 88 водителей направлены на переаттестацию с 6 октября. В настоящее время переаттестация еще не завершена", - сообщили в управлении.

В ведомстве с сожалением констатировали, что публичные выступления работников ССМП (водителей Е.К. и Ш.А., фельдшера Т.Ж.) могут расцениваться как попытка дестабилизации обстановки в коллективе организации, которая может привести к ухудшению качества медицинского обслуживания населения Алматы.

Кроме того, указанные лица являются нарушителями трудовой дисциплины, имеют действующие дисциплинарные взыскания, наложенные в соответствии с Трудовым законодательством", - добавили в горздраве.

Напомним, работники алматинской службы скорой медицинской помощи записали видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой защитить их права. В частности, сообщалось, что водители скорой помощи вынуждены ремонтировать машины за свой счет. Также авторы обращения указывали на текучесть кадров, уход опытных профессионалов и сокращение "ковидных" надбавок. При этом многочисленные обращения в государственные органы остались безрезультатными. Кроме того, авторы обращения сообщили, что из 80 подписантов заявлений в госорганы, две трети были вынуждены отказаться от своих слов под угрозой увольнения. Оставшиеся 24 человека опасались увольнения после внеочередной аттестации, в законности проведения которой они сомневаются.