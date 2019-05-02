Иностранцы хотят выращивать в Алматинской области марихуану для противоракового лекарства

Талдыкорган. 1 мая. Kazakhstan Today - Иностранные инвесторы планируют выращивать наркотическую коноплю в Алматинской области для изготовления антиракового препарата, передает Kazakhstan Today.

Наркотическую коноплю специального сорта выращивают и выжимают в масло, которое и является основой лекарства. Сейчас этим занимаются в Израиле, США, Канаде и других странах. Данный опыт иностранные инвесторы хотят внедрить и в Казахстане, сообщает телеканал "Астана"

По словам директора компании Rais Medicann International Замига Рахимова, он сам боролся с раком. В Алматы получил курс химиотерапии, но, не дождавшись завершения традиционного лечения, уехал в Израиль, где принимал лекарство из конопли. Спустя 2 месяца рак отступил.

"Уже испытано в Израиле, что 1-я и 2-я степень рака быстрее содействует. С 3-й степени у человека клетки замораживаются, останавливается. Это дает человеку еще 6-7 лет жизни. Либо мы советуем поддержку химиотерапией", - рассказал инвестор.

Он уверяет, что за 19 лет использования наркотического масла в Израиле у 2 тыс. пациентов остановилось развитие рака, еще 5 тыс. человек полностью вылечились.

Целительный сорт марихуаны "Индика" хотят выращивать и в Алматинской области, возле Капшагая. В строительство теплицы и открытие клиники инвесторы готовы вложить $15 млн. Стоимость одного флакона масла составит примерно $100.

"Почему мы выбрали Казахстан? Потому что здесь идеальные климатические условия для выращивания конопли. Мы привезем опытных профессоров и врачей в вашу страну, чтобы проводить дальнейшие исследования применения каннабиса в лечении других болезней. Надеемся, что правительство Казахстана даст нам возможность на законодательном уровне официально проводить работу с этим лекарством", - сообщил учредитель ТОО "Rais Medicann International" Эдди Исай.

Сообщается, что иностранные инвесторы планируют в ближайшее время начать переговоры с Минздравом и МВД. Если казахстанские чиновники дадут добро, то построить теплицу и клинику готовы уже в этом году.

Вместе с тем телеканал отмечает, что это не первая попытка узаконить выращивание и переработку марихуаны в Казахстане. 2 года назад МВД запретило эти исследования лаборатории в Алматы, ссылаясь на конвенцию ООН. В стране официально выращивают только техническую коноплю с нулевым содержанием каннабинойда. Из нее производят сырье для семян, волокон и костры.

Наркотические растения в Казахстане под запретом. Этой позиции МВД придерживается до сих пор.

"В Казахстане культивирование любого наркосодержащего растения преследуется по закону в соответствии со статьей 300 УК РК до 8 лет лишения свободы предусмотрено. Это не относится к конопле, которая не превышает нулевое содержание ТДК", - напомнил замначальника управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бакытжан Амирханов.

В свою очередь, президент ассоциации паллиативной помощи Гульнара Кунирова отмечает, что прежде, чем внедрять новые подходы в лечении онкологии, необходимо полностью обеспечить доступ к уже разрешенным в стране лекарствам. Они тоже содержат наркотическое вещество, поэтому медики не всегда выписывают данные препараты пациентам.

Они зарегистрированы, они вошли в списки гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Но врачи неохотно выписывают их, часть врачей вообще не знает, что у нас есть морфин в таблетированной форме, часть просто боится назначать, потому что у нас очень строгие органы, которые контролируют этот процесс", - сказала она.

Отметим, что, несмотря на запрет, отдельные граждане пытаются выращивать в республике коноплю, причем, не для медицинских целей. В частности, в прошлом году в Карагандинской области обнаружили целое поле конопли . На территории Улытауского района полицейские изъяли 587 кустов общим весом более 500 килограммов.

А житель Ушарала в Алматинской области выращивал марихуану прямо на приусадебном участке , под виноградником. Общий вес изъятых наркотиков составил свыше 26 килограммов.

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