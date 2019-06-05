Фото: pavlodarnews.kz

Аксу. 4 июня. Kazakhstan Today - Военнослужащий в Instagram больше месяца выдавал себя за акима Аксу, передает Kazakhstan Today.

Как рассказал уполномоченный по этике аппарата акима Павлодарской области Юрий Фельдман, он вел страницу в социальной сети от имени градоначальника, чтобы таким образом набрать побольше подписчиков, сообщает Pavlodarnews.kz .

Фейковый аккаунт @ibraevbalgabay, где регулярно появлялись различные фото и публикации, был зарегистрирован в Instagram 15 февраля 2019 года. Поиски подозреваемого длились неделю.

Как оказалось, страничку Instagram открыл и вел от имени акима Аксу Балгабая Ибраева 29-летний житель Павлодара - военнослужащий воинской части 6679 Национальной гвардии РК.

По словам Юрия Фельдмана, в объяснительной военнослужащий указал, что страницу в сети Instagram от имени акима Аксу открыл по своей инициативе и со своего сотового телефона. Никто из третьих лиц - супруга, родственники, знакомые, коллеги по работе и так далее - его об этом не просили.

Его страничка в Instagram от имени акима Аксу работала в течение 4-5 недель, за это время она набрала около 900 подписчиков. Причину, по которой он открыл страницу от имени акима города, объяснил тем, что хотел набрать побольше подписчиков в Аксу. Потом планировал переименовать страничку своим именем, чтобы у него было больше подписчиков для популярности своего аккаунта. По факту нарушения служебной дисциплины и морально-этических норм, допущенному военнослужащим по контракту, проведено служебное расследование, по результатам которого последнему объявлен выговор. Сейчас решается вопрос о его увольнении на основании статьи 26 Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" по отрицательным мотивам. В связи с тем что в данное время военнослужащий находится на больничном, вопрос о его дальнейшем пребывании в рядах Нацгвардии будет решаться после его выхода с больничного", - сказал Юрий Фельдман.

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