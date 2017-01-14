Исекешев обозначил пути решения транспортных проблем в Астане

Астана. 14 января. Kazakhstan Today - Аким Астаны Асет Исекешев прокомментировал предложения, озвученные ране в ходе обсуждения программы развития общественного транспорта, передает корреспондент агентства.

"По первоначальному плану население города к 2030 году должно было составить 860 тыс. человек, а сейчас уже достигло одного миллиона. Идет быстрая автомобилизация (с 30 тыс. автомобилей в 1997 до 350 тыс. в 2016, при этом до 100-150 тыс. машин - из других регионов и транзитников). Нехватка дорожной инфраструктуры и т.д. Поэтому простых решений здесь нет", - написал Исекешев в Facebook.

Он проинформировал, что при поддержке правительства в городе начинается активное строительство системы легкорельсового транспорта с завершением в первой половине 2019 года. Также идет строительство ряда новых и расширение улиц и дорог, ведется ряд других проектов.

"Строительством дорог и развязок все проблемы не решить. Нужны новые технологические и управленческие решения, применяемые во всем мире (Сингапур, Лондон, Москва, Дубай). При этом все запросы одновременно удовлетворить невозможно. Нужно выбрать приоритеты. Как и во многих мегаполисах в мире в качестве главного приоритета мы определили общественный транспорт, пешеходов. Важно приблизиться к новым стандартам работы (теплые и кондиционированные остановки, 7-10-минутный интервал хождения автобусов и т.д.), развитая сеть велодорожек, тротуаров, парков). Мои коллеги презентовали эти проекты, я попросил всех экспертов и население дать свои замечания и предложения до 1 февраля. После этого мы все внимательно изучим и только потом примем окончательное решение", - заверил аким Астаны.

При этом он отметил, что открытое и прозрачное обсуждение вопросов в различных сферах "считаем для себя новым форматом работы".

В частности, говоря о программе развития города до 2020 года, Исекешев назвал главным приоритетом рост благосостояния и социального самочувствия горожан.

"На данном этапе мы хотим сфокусироваться на достижении 20 ключевых показателей, важных для населения, которые позволят обеспечить доступное и качественное образование, значительный прогресс в здравоохранении, трансформацию общественных пространств, развитие современной системы общественного транспорта и ЖКХ. Поэтому программу мы назвали "20 конкретных инициатив", запускаемых в год 20-летия столицы", - пояснил градоначальник.

По его словам, новым алгоритмом работы будет обеспечение шаговой доступности для всех, независимо, центр ли это или окраина. "Город будет развиваться через 129 секторов (каждый с населением до 10 тыс. человек), в которых будет предусмотрено не менее 32 социальных стандартов - школы, детские сады, парки, спортивные площадки, поликлиники, участковый пункт полиции, доступ к продуктам питания, общественный транспорт, видеокамеры для обеспечения безопасности и другие. И к этому мы будем последовательно идти", - рассказал Исекешев.

При этом он подчеркнул, что реализация вышеуказанных направлений требует разработки новых механизмов, подходов. "Для нас очень важно привлечь к этой работе городское сообщество, экспертов и население. Для этого, чтобы активно собирать и обсуждать идеи на предварительном этапе, создан Совет по устойчивому развитию из независимых экспертов, который будет отслеживать ход реализации инициатив и обеспечивать диалог с общественностью города (координировать эту работу будет известный эксперт Талгат Абдижаппаров). При этом мы готовы к корректировке отдельных показателей", - сообщил он.

Также, по словам Исекешева, как один из механизмов оценки работы вводятся социологические опросы. По каждой сфере определен план действий, ключевые проекты и мероприятия.

"Через Совет мы хотим каждое из них открыто и публично рассмотреть. Для нас важна обратная связь, чтобы население города понимало и поддерживало развитие в каждой сфере", - заключил он.

Напомним, что при обсуждении программы развития транспорта наибольший резонанс вызвало предложение о введение платы за въезд автомобилей в Астану в час пик. Ранее советник акима города Кайсар Жумабайулы сообщил, что решение о платном въезде в город пока не принято

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