Иск Байбека: Мамай выразил несогласие с выводами экспертизы, хотя "не знаком с его содержанием"

Согласно иску Б. Байбека к Ж. Мамаю и И. Иманбаевой, судья по гражданскому делу Р. Сартаева 11 мая 2021 года вынесла определение о возбуждении гражданского дела. Подготовка к онлайн-испытанию началась сегодня. Следует отметить, что это обязательный этап гражданского процесса", - сообщила Айжан Ташенова - юрист, представляющий интересы Бауыржана Байбека.

Во-первых, суд установил, что истец, то есть Б. Байбек, выполнил все требования статей 148 и 149 Гражданского процессуального кодекса по форме и содержанию иска, а также приложенным к иску документам. То есть суд признал предоставленные нами материалы достаточными для возбуждения дела. Поэтому аргументы некоторых пользователей соцсетей о том, что иск не соответствует установленным требованиям, совершенно безосновательны", - заявила Ташенова.

По ее информации, суд обязал Ж. Мамая и И. Иманбаеву предоставить письменные доказательства (заключения) по предъявленным истцу обвинениям.

При этом в суде пояснили, что в случае непредставления заключения, подтвержденного конкретными документами, дело будет рассмотрено на основании имеющихся доказательств. Напомню, что в иске мы сослались более чем на 20 официальных документов, постановлений акимата, договоров и других материалов, опровергающих необоснованные заявления подсудимых. В этой связи хочу отметить, что отсутствие доказательств в соответствии с законом не освобождает от ответственности. Как стало известно в ходе сегодняшнего слушания, подсудимые впервые осознали серьезность ситуации и наняли адвокатов всего несколько дней назад. Адвокаты Ж. Мамая и И. Иманбаевой обратились в суд с просьбой дать им время для ознакомления с иском и приложенными к нему материалами в связи с нежеланием обсуждать иск. В то же время адвокат И. Иманбаевой сообщил, что сбор доказательств по ранее заявленным обвинениям только начался. Хочу процитировать А. Тусупову в ее обращении в суд: "Боюсь, что указанные вами сроки нарушат наши права при сборе достаточных доказательств", - написала юрист на своей странице в Фейсбуке.

По мнению Ташимовой, очевидно, что Ж. Мамай и И. Иманбаева только начали поиск необходимых доказательств и фактов, сначала опубликовав заявления, содержащие ложные обвинения против Б. Байбека, повторяя их в различных видеороликах и распространяя их несколько раз.

Используя свои права, мы провели независимую психологическую и филологическую экспертизу обвинений Ж. Мамая и И. Иманбаевой, результаты которой были опубликованы в социальных сетях 30 апреля. Обвиняемые заявили на слушании, что они не согласны с выводами, хотя они "не были знакомы с их содержанием", - написала Ташимова.

Она также прокомментировала язык судебного разбирательства.

Учитывая, что Ж. Мамай и И. Иманбаева опубликовали материалы так называемого "журналистского исследования" на русском языке 13 апреля, а затем перевели их на казахский язык, Б. Байбек также публично опроверг все обвинения на русском языке 19 апреля. Соответственно, иск был подан на русском языке. Согласно решению суда, языком судебного разбирательства был русский. Хочу отметить, что по закону стороны вправе обратиться к переводчику, предоставленному судом. Хочу напомнить, что суд - это место, где преобладает верховенство закона, где обе стороны дают четкие показания в открытом споре. Надеюсь, что на следующем заседании подсудимые представят доказательства или признают отсутствие доказательств", - резюмировала представитель Б. Байбека.

По ее словам, учитывая просьбу адвокатов Иманбаевой, до 17 мая им дано время для ознакомления с материалами дела. Повторное заседание назначено на 19 мая.

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