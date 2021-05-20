Иск на 20 млн тенге: павлодарских врачей обвиняют в подмене младенцев

ПАВЛОДАР. 19 МАЯ - Бывшая жительница Павлодара Светлана Педченко случайно узнала о подмене детей в 1993 году и подала в суд на Павлодарскую областную больницу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

У Светланы Педченко в 1993 году появился на свет ребенок. Тогда отличия во внешности женщина сразу заметила, но значение этому не придала. Лишь в 2020 году она случайно узнала, что все это время воспитывала не свою дочь, а соседки по палате", - сообщает " Ирбис ТВ ".

Сейчас Светлана живет в Новосибирске, но всех своих детей родила в Павлодаре. Младшую дочь - в 1993 году в Городской больнице №2. Светлана вспоминает, что с ней в палате лежала еще одна женщина. Разница между появлением на свет их малышей была примерно 20 минут. Новорожденных девочек для пеленания клали на один стол. Именно тогда, предполагает Светлана, произошла подмена младенцев. По ошибке медиков.

Она не была похожа на моего старшего сына. Сын у меня светлый, голубоглазый, а тут мне кладут девочку темную, с темными глазами. У моего мужа чеченские корни, мне даже в голову не могло прийти, что это не мой ребенок. Даже на секунду я не могла такое представить", - сказала Светлана Педченко.

Сейчас ее дочери уже 27 лет. В прошлом году Светлане в социальных сетях попалось на глаза фото женщины, которая показалась знакомой. Зашла на ее страницу и увидела девушку очень похожую на себя. Тогда-то она и заподозрила, что детей в роддоме могли перепутать.

Мы поехали в Павлодар, мы встретились. Да, девочка выросла, выросла в семье, ее любили. Все, слава Богу, с ней нормально, все хорошо. Но жизнь не вернуть, ничего не изменить, а душа-то болит. Это непонимание, как жить дальше, что делать", - поделилась женщина.

Ее опасения подтвердил тест ДНК. Он показал, что дочь биологически не ее на 100%. Светлана вместе с мужем решили подать иск против больницы.

В производстве павлодарского городского суда находится гражданское дело по иску Педченко Олега Павловича и Педченко Светланы Владимировны к Павлодарской областной больнице имени Сулатнова, с привлечением третьих лиц - управления здравоохранения по Павлодарской области о компенсации морального вреда. В данное время гражданское дело на стадии рассмотрения", - прокомментировал пресс-секретарь павлодарского городского суда Руфат Ергалиев.

Супруги требуют 20 миллионов тенге в качестве возмещения морального вреда. В сюжете отмечается, что вторая семья иск не подавала.

Всего у Светланы было трое детей. Второй скончался спустя сутки после рождения. Официально - от двусторонней пневмонии. Это случилось в 1991 году в том же родильном отделении павлодарской городской больницы №2", - говорится в сообщении.

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