Исследование: 61% казахстанцев планируют искать новую работу

АЛМАТЫ. 8 ИЮЛЯ - 61% опрошенных жителей Казахстана хотят сменить работу летом 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По результатам опроса поисковой системы вакансий GorodRabot.kz, 61% казахстанцев готовы искать новую работу летом 2021 года.

Опрос проходил на сайте и в соцсетях поисковой системы GorodRabot.kz с 28 июня по 4 июля 2021 года, в опросе приняли участие 1300 жителей Казахстана.

Поисковая система вакансий в Казахстане GorodRabot.kz спросила пользователей: "Вы будете искать новую работу летом 2021 года?" В результате, 61% опрошенных ответили, что летом собираются сменить работу; 21% участников опроса не планируют увольняться и искать новое место работы; 18% считают, что искать работу летом бесполезно, хороших вакансий нет, активность на рынке труда нулевая.

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