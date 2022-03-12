Из-за непогоды в нескольких областях Казахстана закрыты дороги республиканского значения.

НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Из-за ухудшения погодных условий в нескольких регионах Казахстана ограничено движение для всех видов транспорта на трассах республиканского значения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Так, в Костанайской области сегодня с 13.00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Жезказган - Петропавловск, на участке дороги с 377-го по 440-й километр, до города Державинска.

Также из-за метели ограничено движение всех видов автотранспорта в Актюбинской области на автодороге Актобе - Атырау - граница РФ, на участке от поселка Шубаркудук до границы с Атырауской областью. Также с 11.00 закрыт участок дороги Самара - Шымкент с 776-го по 1240-й километр.

Для грузовых и общественных видов автотранспорта на автодороге Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай закрыт участок от поселка Карабутак до границы Костанайской области", - сообщает "КазАвтоЖол".

В Западно-Казахстанской области из-за сильного снегопада ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге Уральск - Таскала - граница РФ, на участке от поселка Таскала до границы с Россией, а также на автодороге Самара - Шымкент, на участке от российской границы до Уральска.

Кроме того, со вчерашнего дня ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге Атырау - Уральск, на участке от границы Атырауской области до Уральска, и на автодороге Уральск - Таскала - граница РФ, на участке от Уральска до поселка Таскала.