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Из Украины вернулись 76 казахстанцев

27.03.2020, 13:07 7858
Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - 27 марта из Украины в Казахстан были возвращены еще 76 казахстанцев, передает Kazakhstan Today.
 

В рамках мероприятий по возвращению граждан РК из-за рубежа в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции, 27 марта из Украины в Казахстан были возвращены еще 76 наших соотечественников", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

 
Также стало известно, что стабилизировалась ситуация с возвратом билетов на пассажирские поезда. 
 

На данный момент в билетные кассы АО "Пассажирские перевозки" сдано проездных документов на 3,6 млрд тенге. С 12 по 26 марта казахстанцы вернули 578 тысяч железнодорожных билетов", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

 
Отмечается, что на вокзалах транслируется объявление о возврате не использованных билетов. Также сотрудниками железной дороги проводится беседа с пассажирами около билетных касс о необходимости соблюдения дистанции на расстоянии не менее двух метров друг от друга. 
 

В пассажирских поездах проводники в обязательном порядке уточняют состояние здоровья пассажиров, строго по графику проводятся уборки в вагонах и соблюдаются правила дезинфекции", - добавили в ведомстве.

 

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