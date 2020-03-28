Из Украины вернулись 76 казахстанцев

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - 27 марта из Украины в Казахстан были возвращены еще 76 казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

В рамках мероприятий по возвращению граждан РК из-за рубежа в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции, 27 марта из Украины в Казахстан были возвращены еще 76 наших соотечественников", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

Также стало известно, что стабилизировалась ситуация с возвратом билетов на пассажирские поезда.

На данный момент в билетные кассы АО "Пассажирские перевозки" сдано проездных документов на 3,6 млрд тенге. С 12 по 26 марта казахстанцы вернули 578 тысяч железнодорожных билетов", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Отмечается, что на вокзалах транслируется объявление о возврате не использованных билетов. Также сотрудниками железной дороги проводится беседа с пассажирами около билетных касс о необходимости соблюдения дистанции на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

В пассажирских поездах проводники в обязательном порядке уточняют состояние здоровья пассажиров, строго по графику проводятся уборки в вагонах и соблюдаются правила дезинфекции", - добавили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства