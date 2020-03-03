К 2,5 года ограничения свободы приговорили олигарха Розинова в Костанае

Костанай. 2 марта. Kazakhstan Today - Суд №2 Костаная вынес приговор в отношении Василия Розинова - одного из самых богатых бизнесменов Казахстана, бывшего генерального директора ТОО "Иволга-Холдинг", передает Kazakhstan Today.

В суде было установлено, что ТОО "Иволга-Холдинг" на основании договора о предоставлении не возобновляемой кредитной линии от 7 июля 2011 года получило в международной финансовой организации "Евразийский банк развития" (ЕАБР) кредит в размере $80 млн, из которых возвратило основной долг в размере $30 млн и вознаграждение $13 821 474,77.

Розинов при получении кредита ввел ЕАБР в заблуждение, представив банку не полный пакет документов по своей задолженности перед другими финансовыми институтами, и причинил ЕАБР материальный ущерб", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Между тем подсудимый не признал вину в обвинении по статье "Мошенничество". Он пояснил, что он "не имел намерения на хищение денежных средств ЕАБР". По словам Розинова, деньги были вложены в производство и оставшуюся часть долга он не смог вернуть по причине неурожайности в последние годы и девальвации тенге.

Данные доводы подсудимого нашли свое подтверждение в судебном заседании. Суд переквалифицировал его деяния и признал виновным в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившим крупный ущерб. При назначении наказания судом учтено смягчающее обстоятельство в виде наличия у него на иждивении малолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. Санкция части 4 статьи 195 УК РК предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на срок до 5 лет. В связи с наличием смягчающих и отсутствием отягчающих обстоятельств, судом назначено ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на этот же срок", - объяснили в пресс-службе суда.

В суде также сообщили, что гражданский иск по делу заявлен не был, поскольку вся задолженность ТОО "Иволга-Холдинг" перед ЕАБР взыскана решениями судов с Розинова и ТОО.

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