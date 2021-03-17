Кадровые перестановки произошли в акимате Карагандинской области

Караганда. 16 марта. Kazakhstan Today - В Карагандинской области сменился руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития. Глава управления здравоохранения покинул должность, передает Kazakhstan Today.

Ержан Нурлыбаев освобождён от должности руководителя управления здравоохранения и назначен директором Областной клинической больницы. Также он будет моим внештатным советником по вопросам здравоохранения. Станет курировать работу оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, обеспечивать межведомственное взаимодействие санэпиднадзора, фармацевтического и медицинского контроля. Продолжит заниматься вопросами развития и модернизации инфраструктуры здравоохранения и привлечением инвестиций в отрасль", - сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Кроме того, по результатам конкурсного отбора руководителем управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области стал Мурат Кыдырганбеков. До настоящего назначения он занимал должность заместителя директора по экономическим вопросам Палаты предпринимателей региона.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства