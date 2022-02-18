Как терроризм может финансироваться через платежные системы рассказали в АФМ

НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило об угрозе использования новых платежных систем и услуг в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Платежные организации относятся к новым уязвимым направлениям и могут использоваться при сборе и переводе денежных средств, как в противоправной, так и в террористической деятельности. Большинство из этих инструментов доступны в любой точке мира и используются для оперативного и своевременного перевода денежных средств", - проинформировали в пресс-службе АФМ.

Доказательством этому послужило расследование Агентства по финансовому мониторингу в отношении физического лица, который на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся на территории Сирии, отметили в агентстве по финмониторингу.

Первичная информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самого QIWI, что позволило оперативно среагировать правоохранительным органам и ликвидировать схему финансирования терроризма", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, платежные организации используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. В частности, агентством было установлено, что гражданин Казахстана рекламировал наркотические вещества в социальных сетях и принимал платежи через платежные терминалы.

Как пояснили в АФМ, платежные терминалы пользуются популярностью в преступных схемах благодаря возможности для клиента оставаться анонимным. К примеру, расследованием доказано, что продавец наркотических веществ в течение четырех месяцев получил 450 денежных переводов с одинаковой суммой.

Как считают в агентстве по финмониторингу, тесное взаимодействие платежных организаций с агентством позволит своевременно выявлять факты отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

В этой связи, вызывает тревогу неиспользование некоторыми платежными организациями типологий и схем легализации преступных доходов и финансирования терроризма, размещенных на сайте агентства afmrk.gov.kz.

Более того, в Казахстане имеются платежные организации, не прошедшие регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях. Список таких организаций публикуется на сайте АФМ.

Указанным организациям агентство рекомендует незамедлительно пройти регистрацию в WEB-СФМ и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ. В случае возникновения вопросов по сотрудничеству с агентством и другим вопросам, платежные организации всегда могут обратиться к куратору по взаимодействию с платежными организациями Канату Балаби по номеру 8 701 899 99 55.