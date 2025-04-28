Какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье

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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казгидромете рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте 27 апреля, передает корреспондент агентства.





В Астане - переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 метров в секунду, днем порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов, днем 20-22 градуса тепла.





В Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов, днем 25-27 градусов тепла.





В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, днем порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов, днем 33-35 градусов тепла.