Какие дороги закрыты в Казахстане из-за паводка

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Алматы. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Бостандыкского района города Алматы пожаловались на то, что на улице Утегенова дорожное покрытие, которое застройщик обязался восстановить до 15 апреля, так и не вернули в рабочее состояние, передает корреспондент агентства.





Читатели информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились к нам с жалобой на то, что дорожное покрытие на улице Утегенова так и не было восстановлено.





Уже практически конец апреля, но дорогу так и не привели в должное состояние. Получается, застройщик не выполнил свои обязательства. На дороге так и осталась плохо присыпанная траншея. Все это затрудняет движение автотранспорта и просто осложняет жизнь местным жителям", - заявили горожане.





Обеспокоенные алматинцы опасаются, что дорога останется в плачевном состоянии.





Напомним, в начале января читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.





Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали. Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.





После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициировали внеплановую проверку. Позже читатели сообщили, что перекопанная улица Утегенова продолжает оставаться в плачевном состоянии. По словам местных жителей, "на месте раскопа образуется траншея, которая весной перерастет в провал".





Кроме того, алматинцы выразили опасения за безопасность автомобилистов. Местные жители заявили, что на месте раскопок образовалась яма. В начале февраля стало известно, что подрядной организации предписали до 4 марта восстановить асфальт.





Директор ТОО "ULTRA STROI" Ернар Устемиров прокомментировал жалобы алматинцев. Он заверил, что должное покрытие будет восстановлено, как только заработает асфальтный завод.





Позже стало известно, что застройщик обязался восстановить асфальт до 15 апреля.





Как отмечает orda.kz , владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог. Однако, несмотря на название, он не является целевым. Как пояснили в Минфине, все налоги собираются в один общий котел, а уже оттуда распределяются на необходимые нужды. Именно транспортный налог поступает в местные бюджеты.





Транспортный налог уходит в местный бюджет. И дальше, к примеру, если в одном ауле 10 авто, транспортный налог вместе с остальными налогами направят на развитие этого аула. Это может быть развитие инфраструктуры, в том числе и дороги, но не обязательно. Деньги будут направлять на затраты, которые считаются более приоритетными. К примеру, ремонт школ и так далее. То есть сумма налога не является адресной, и если мы собираем транспортный налог, это не значит, что мы должны все это потратить на дороги", - заявил вице-министр финансов Ержан Биржанов.





Поскольку затраты на различные нужды формируются из общего пирога, то очевидно, что местные дороги строятся за счет всех, кто живет в конкретном городе или селе. И идя по этой дороге пешком или проезжая на собственном или общественном транспорте, можно смело утверждать, что они строятся и ремонтируются за ваши деньги, независимо от того, есть у вас автомобиль или нет. А значит, вы вправе и требовать качество.