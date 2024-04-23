22.04.2024, 09:26 42406
Какие дороги закрыты в Казахстане из-за паводка
Фото: КазАвтоЖол, автодорога республиканского значения А-16 Жезказган-Петропавловск
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 09.00 22 апреля на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть, на пяти участках общей протяженностью 4400 метров в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".
Ограничение движения распространяется на 10 автодорогах республиканского значения в пяти областях (Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Северо-Казахстанская области) на протяженности 552 км", - говорится в сообщении.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 315 единиц техники и 336 человек.
Как сообщалось ранее, в ЗКО направили дополнительные силы для проведения противопаводковых мероприятий.
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23.04.2024, 13:49 4361
Какими будут цены на жилье по новым ипотечным программам, рассказали в Отбасы банке
Сегодня строительные компании испытывают падение спроса
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Замглавы "Отбасы банка" Нурлан Акшанов на брифинге в правительстве рассказал, какие цены на квартиры предусмотрены по новым программам ипотеки от банка.
Это такой интересный и неблагодарный вопрос - прогнозировать цены на жилье в Казахстане. Мы по нашей истории знаем, что любая наша программа вызывает определенную коррекцию цен на рынке. Мы учли этот опыт. (...) Думаю, что в рамках нашей программы мы будем фиксировать цены на уровне 18-30 миллионов тенге по "Отау" и 36 миллионов тенге - по "Наурыз" в Алматы и в Астане", - прокомментировал спикер.
По его словам, сегодня строительные компании испытывают падение спроса в связи с сокращением отечественных программ и введением оценочного показателя - 6.
Поэтому сейчас, думаю, наступает время покупателя, и мы надеемся, что цены будут, по крайней мере, стабильными на нынешнем уровне, который мы зафиксировали в программе", - предположил Нурлан Акшанов.
Напомним, в очереди на жилье стоят более 650 тысяч казахстанцев. В этом году в стране будет запущена новая ипотечная программа "Наурыз", также будут действовать старые программы кредитования.
23.04.2024, 08:24 14651
Из-за паводков ограничено движение на трассах в четырех областях Казахстана
Фото: КазАвтоЖол
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 07.00 23 апреля в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы переливы талых вод через проезжую часть на четырех автодорогах общей протяженностью 4300 метров в двух областях (Костанайской области и СКО), сообщает АО "НК "КазАвтоЖол".
Ограничение движения распространяется на восьми автодорогах республиканского значения в четырех областях (Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях) общей протяженностью 463 км", - говорится в сообщении.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 306 единиц техники и 411 человек.
22.04.2024, 18:52 28926
Порядка 200 тысяч несовершеннолетних делали ставки в Казахстане
Они делали ставки через третьих лиц
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента депутат Елнур Бейсенбаев сообщил, что в Казахстане около 200 тысяч несовершеннолетних имели возможность зарегистрироваться и делать ставки.
Порядка 200 тысяч несовершеннолетних делали ставки через третьи лица. Сейчас спокойно можно через логин любого человека поставить ставку и свой выигрыш можно переоформить на третье лицо", - сказал мажилисмен.
По его словам, одобренные мажилисом нормы "поставят заслоны" для незаконного игорного бизнеса. Базы данных 12 букмекерских контор будут интегрированы в базы налогового органа, Национального банка, АФМ и Минюста. Букмекерская контора будет получать информацию от госорганов, а лица, попавшие в реестр должников, не смогут играть.
Например, игрок подает информацию, регистрируется со своими удостоверением личности и банковской картой. Мы эту информацию прогоняем через четыре госоргана. Потом игрок получает или не получает доступ к играм", - объяснил депутат.
Ранее сообщалось, что в Казахстане государственным служащим запретят играть в азартные игры.
22.04.2024, 14:40 33076
В работе спецЦОНов по всему Казахстану произошел сбой
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане произошел сбой в работе спецЦОНов по всей стране, передает корреспондент агентства.
22 апреля казахстанцы столкнулись с проблемами в работе спецЦОНов.
Во всех спецЦОНах страны наблюдается временная некорректная работоспособность системы. В связи с чем возможны проблемы с оказанием госуслуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспортных средств. Ответственными специалистами ведутся работы по восстановлению работоспособности. Приносим извинения за временные неудобства", - сообщили в пресс-службе НАО "Правительство для граждан".
22.04.2024, 12:13 36856
Где асфальт: дорожное покрытие на улице Утегенова так и не восстановили
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Алматы. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Бостандыкского района города Алматы пожаловались на то, что на улице Утегенова дорожное покрытие, которое застройщик обязался восстановить до 15 апреля, так и не вернули в рабочее состояние, передает корреспондент агентства.
Читатели информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились к нам с жалобой на то, что дорожное покрытие на улице Утегенова так и не было восстановлено.
Уже практически конец апреля, но дорогу так и не привели в должное состояние. Получается, застройщик не выполнил свои обязательства. На дороге так и осталась плохо присыпанная траншея. Все это затрудняет движение автотранспорта и просто осложняет жизнь местным жителям", - заявили горожане.
Обеспокоенные алматинцы опасаются, что дорога останется в плачевном состоянии.
Напомним, в начале января читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали. Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.
После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициировали внеплановую проверку. Позже читатели сообщили, что перекопанная улица Утегенова продолжает оставаться в плачевном состоянии. По словам местных жителей, "на месте раскопа образуется траншея, которая весной перерастет в провал".
Кроме того, алматинцы выразили опасения за безопасность автомобилистов. Местные жители заявили, что на месте раскопок образовалась яма. В начале февраля стало известно, что подрядной организации предписали до 4 марта восстановить асфальт.
Директор ТОО "ULTRA STROI" Ернар Устемиров прокомментировал жалобы алматинцев. Он заверил, что должное покрытие будет восстановлено, как только заработает асфальтный завод.
Позже стало известно, что застройщик обязался восстановить асфальт до 15 апреля.
Как отмечает orda.kz , владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог. Однако, несмотря на название, он не является целевым. Как пояснили в Минфине, все налоги собираются в один общий котел, а уже оттуда распределяются на необходимые нужды. Именно транспортный налог поступает в местные бюджеты.
Транспортный налог уходит в местный бюджет. И дальше, к примеру, если в одном ауле 10 авто, транспортный налог вместе с остальными налогами направят на развитие этого аула. Это может быть развитие инфраструктуры, в том числе и дороги, но не обязательно. Деньги будут направлять на затраты, которые считаются более приоритетными. К примеру, ремонт школ и так далее. То есть сумма налога не является адресной, и если мы собираем транспортный налог, это не значит, что мы должны все это потратить на дороги", - заявил вице-министр финансов Ержан Биржанов.
Поскольку затраты на различные нужды формируются из общего пирога, то очевидно, что местные дороги строятся за счет всех, кто живет в конкретном городе или селе. И идя по этой дороге пешком или проезжая на собственном или общественном транспорте, можно смело утверждать, что они строятся и ремонтируются за ваши деньги, независимо от того, есть у вас автомобиль или нет. А значит, вы вправе и требовать качество.
21.04.2024, 09:48 72746
Более 11 сел в ЗКО под угрозой подтопления Дополнено
Фото: Кадр с видео
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Уральск. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 11 населенных пунктов Западно-Казахстанской области находятся в зоне риска подтопления из-за подъема уровня воды в реке Жайык, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Министр по ЧС Чингис Аринов прибывая вторые сутки в регионе, посещает каждое село и лично инспектирует состояние насыпных дамб", - проинформировали в ведомстве.
В пресс-службе подчеркнули, что с начала паводкового периода в области возвели более 100 километров защитных земляных дамб.
Дополнено 21.04.2024, 11.00
По данным МЧС, за сутки в ЗКО уложено 81 523 мешкотар и 2 770 тонн инертных материалов. Также продолжается работа по возвышению и укреплению тела дамб.
К этому часу по республике вернулись в свои дома 22 734 человек. В эвакопунктах остаются 8 809 человек, из них 3 828 детей", - добавили в ведомстве.
По всей республике откачано свыше 11,2 млн кубических метров талой воды. Работы по откачке воды продолжаются в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях.
Ранее сообщалось, что под угрозой подтопления из-за повышения уровня воды на реках находятся Восточно-Казахстанская, Абайская и Акмолинская области.
Напомним, 5 апреля в российском городе Орске прорвало дамбу. В МЧС сообщали, что прорыв плотины на реке Урал (Жайык) опасности для Казахстана не представляет.
20.04.2024, 14:33 100616
Жители Актау на все лето останутся без горячей воды
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Актау. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям Актау на все лето отключат горячую воду в связи с подготовкой к предстоящему отопительному периоду.
Продолжительное отключение связано с масштабной реконструкцией тепломагистральных трубопроводов", - сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу энергокомбината.
На ТОО "МАЭК" принесли извинения за возможные неудобства.
Точную дату отключения горячей воды в компании пока не назвали, однако предупредили, что горячую воду могут отключить с 22 по 26 апреля, в связи с гидравлическими испытаниями на теплосетях.
После этого срока будут исправляться дефекты, которые обнаружатся в ходе испытаний. А уже с 1 мая планируется начало реконструкции тепломагистрального трубопровода", - сообщили в пресс-службе организации.
В энергокомбинате опровергли распространяемую в соцсетях информацию о том, что с 22 по 26 апреля в Актау отключат питьевую воду.
В пресс-службе акима области сообщили, что в регионе также реконструируют водовод "Куюлус-Меловое". Это позволит в дальнейшем увеличить объем поступающей технической воды в Актау, а также обеспечить водой опреснительный завод "Каспий".
Напомним, жители Актау летом регулярно сталкиваются с дефицитом питьевой воды. В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал, что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.
18.04.2024, 20:40 184716
В зоопарке Шымкента показали новорожденного пони
Малышка и мама чувствуют себя хорошо
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Шымкент. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники зоопарка Шымкента рассказали о пополнении в зоосаду.
Друзья, у пары наших пони долгожданное пополнение! В копытном семействе родилась девочка! Вес новорожденный составил 9.5 кг, спустя два часа после появления на свет пони уже самостоятельно встала на ножки", - сообщили в пресс-службе зоопарка.
Малышка и мама чувствуют себя хорошо, у новорожденной наблюдается отменный аппетит и активное поведение.
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