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Карагандинские спасатели направились в Туркестанскую область

07.05.2020, 10:53 10990
Караганда. 7 мая. Kazakhstan Today - Карагандинские спасатели направились в Туркестанскую область для оказания помощи в ликвидации последствий затопления, передает Kazakhstan Today.
 

7 мая, в 6 часов утра, по поручению акима Карагандинской области Жениса Касымбека департаментом по ЧС Карагандинской области сформирована и направлена в Туркестанскую область группировка сил для оказания помощи в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ по ликвидации последствий подтопления территорий", - сообщили в пресс-службе акима.

 
Группировка сил, усиленная инженерной, водооткачивающей техникой и плавательными средствами, выдвинулась из города Караганды.
 
Перед маршем начальник ДЧС Карагандинской области Ибрагим Кульшимбаев провел инструктаж с личным составом. Основное внимание было уделено обеспечению готовности личного состава, техники и оборудования, а также вопросам техники безопасности.
 
И. Кульшимбаев потребовал от личного состава проявить максимальную выдержку в процессе осуществления задач, возложенных на спасателей.

Как сообщалось ранее, 1 мая в результате прорыва Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Республики Узбекистан на границе Махтааральского района Туркестанской области вследствие большого притока воды произошел разлив из Центрального голодностепного коллектора. В результате на территории Махтааральского района произошло подтопление 5 населенных пунктов, в которых проживало 6128 человек. Жителей эвакуировали. Решением акима Махтааральского района от 2 мая 2020 года объявлена ЧС техногенного характера местного масштаба.    
 

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