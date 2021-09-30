Карагандинский суд признал торги единственного жилья незаконными и восстановил права инвалида

В конце сентября прошлого года инициативная группа жителей 14-го микрорайона возмутилась ограждением сквера между ЗАГСом и областным акиматом. Встреча инициативной группы с городским акимом увенчалась успехом - частично ограждение в сквере начали убирать. Но позже рабочие начали копать ямы для установки ограждения в новой части, именно там, где растут плодовые деревья, судьбу которых отстаивают местные жители.

АКТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - В Актау в сквере между ЗАГСом и областным акиматом полностью вырубили деревья. На данной территории полным ходом идёт строительство здания Народного банка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жусип отметил, что для развития отечественной журналистики важно повысить статус журналистов, обеспечить их социальными гарантиями и защитой. Он напомнил, что в период пандемии журналисты работали наравне с врачами, полицейскими и спасателями, но, в отличие от них, сотрудники СМИ не получали за это никаких доплат и социальных гарантий. Не могут журналисты претендовать и на получение жилья в числе льготных категорий, так как не являются ни госслужащими, ни бюджетниками, ни гражданскими служащими.

ТАЛГАР. 30 СЕНТЯБРЯ - Жители Талгара просят чиновников немедленно закрыть все карьеры вдоль реки и привести русло в порядок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Люди жалуются, за несколько лет добычи песка и щебня рабочие буквально изуродовали берег и вырубили деревья. Сейчас местные больше всего опасаются, что в любой момент в огромные котлованы могут провалиться их дома. Чиновники говорят, что судьбой этих объектов уже заинтересовались в области и стоит немного подождать, сообщает телеканал КТК

У местного карьера жители Талгара собираются практически каждую неделю. Люди пристально осматривают берег реки. Боятся, что он может в любой момент обвалиться. А вместе с ним в глубокий овраг уйдут и все их строения.

Они копают, вот видите, какая высота - 30-40 метров. И вода все подмывает и разрушает берег. Люди рядом живут. Куда они потом пойдут? Кто им поможет с этими домами? Пыль, шум. Работают круглосуточно, хотя, мне кажется, они так работать не имеют права. Вода идет - и берег обваливается", - говорит местная жительница Любовь Банникова.

С карьерами люди борются уже не первый год. И пока безрезультатно. Возмущенные говорят, за последние годы рабочие почти полностью уничтожили территорию близ талгарской реки: снесли десятки деревьев, повредили трубы. А еще оставили после себя груду мусора и камней.

В 2015 году было укрепление берегов. И относительно недавно, в 2015, по устным комментариям сотрудников акимата, было выделено порядка 600 миллионов тенге, в 2018-2019 годах было выделено порядка 300 миллионов. То есть это то, что я сама слышала. И получается: за последние шесть лет было выделено около миллиарда тенге. А платят ли такие налоги недропользователи, чтобы выделять из бюджета такие средства на укрепление берегов?" - говорит Айман Жарылкасынова.

Сколько компаний сейчас разрабатывают карьер и вывозят из него песок и щебень, жители точно не знают. В местной администрации им постоянно озвучивают разные цифры. Только от этого талгарцам все равно не легче. Жалуются люди и на это предприятие, которое тоже не дает свободно дышать и спокойно спать. Только фирма все обвинения отрицает.

К нам приезжали специалисты и проводили необходимые замеры воздуха и шума. И вы сами можете слышать, что сильного грохота нет. И потом это промзона. И даже если вы дальше уйдете, нет шума. Мы работаем на своей территории, и у нас порядок. Мы ничего не рушили и не сносили. Пыли нет, потому что все по несколько раз в день поливается", - сказал директор ТОО "Береке Тас" Каир Меирбеков.

В компании заявляют, что в течение трех лет все работы на этом участке будут полностью завершены. В свою очередь, чиновники говорят, что сейчас талгарскими карьерами заинтересовались в области. На место уже выезжала специальная комиссия.

Вдоль русла реки Талгар работало два карьера, один из них сейчас закрыт. По второму объекту была комиссия, приезжали представители из департамента экологии, СЭС, а также земельная инспекция. Все мы встречались с жителями, и тогда специалисты не выявили никаких нарушений, все было в допустимых пределах. Но мы ждем окончательного решения, и только после будут приняты меры", - сообщил замакима Талгарского района Ермек Толкынов.

Местных жителей заявления чиновников больше не устраивают. Они намерены закрыть все карьеры в округе. И после начать постепенно облагораживать берег реки. Несколько активистов уже обратилось с жалобой к главе государства и в областную прокуратуру, говорится в сюжете.