Казахстан возобновляет рейсы из Алматы в Шарджу

АЛМАТЫ. 4 МАЯ - Казахстан возобновляет рейсы между городами Алматы и Шарджа с 21 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года с 1 мая 2021 года разрешено возобновление регулярных рейсов между городами Алматы и Шарджа с частотой 3 рейса в неделю", - говорится в сообщении Комитета гражданской авиации РК.

Так, по информации ведомства, регулярные рейсы между Алматы и Шарджей будут возобновлены авиакомпанией Air Arabia с 21 мая 2021 года.

Рейсы будут выполняться с частотой 3 рейса в неделю (по 3, 5 и 7 дням) на воздушных судах типа А-320/321 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

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