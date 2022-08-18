Казахстан занял 85-е место из 229 в рейтинге стран по уровню смертности

НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - В рейтинге стран по уровню смертности на 2022 год Казахстан занял 85-е место из 229. Рейтинг основан на подсчете коэффициента смертности - числа умерших на 1000 человек населения. Коэффициент РК составил 8,11, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Открыли рейтинг с наибольшим уровнем смертности Сербия, Румыния и Литва, замкнул Катар, сообщает ranking.kz

Среди стран СНГ в печальную первую десятку попали Украина (у Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус), Россия и Беларусь. Недалеко расположилась Молдова - 12-е место.

По итогам первого полугодия в РК умерли 69,2 тысячи человек - на 9,6% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольшее число смертей наблюдалось в Алматинской области: 7,4 тысячи человек, минус 8,9% за год. В тройке печального первенства также оказались Восточно-Казахстанская и Карагандинская области. Меньше всего смертей было зафиксировано в Мангистауской области: 1,5 тысячи человек, минус 9% за год.

Примечательно, что в текущем году зафиксировано заметное сокращение числа умерших практически во всех регионах страны, исключение составила лишь столица.

По официальным данным, среди самых распространенных причин смерти в Казахстане чаще всего фигурировали болезни системы кровообращения: от них умерли 15,6 тысячи человек - на 15,7% меньше, чем годом ранее. Вторую и третью строчки заняли новообразования и болезни органов дыхания: по 6,7 тысячи смертей от каждой причины. В пятерку антилидеров попали несчастные случаи, отравления и травмы, а также болезни органов пищеварения.